Tennis: la piaschese Eleonora Tranchero si è aggiudicata il titolo regionale U12

Dopo le convocazioni alla coppa Belardinelli (gara a squadre regionale) per il Piemonte (secondo posto nello scorso anno), le vittorie nei Kinder, le partecipazioni ad alcuni tennis Europe, la convocazione al centro federale di Formia, lo scudetto a squadre under 10, il secondo posto under 11 regionale dello scorso anno, arriva lo scudetto con il titolo regionale under 12 per la piaschese Eleonora Tranchero, atleta under 12 Fit.

Un ulteriore riconoscimento per la stessa e per il lavoro svolto dal maestro Baccanelli Andrea e staff TC Caraglio (Ripa Massimiliano preparatore atletico).

Si ringrazia altresì per il supporto il maestro Baccanelli Moreno, il compianto Viglione e staff TC Country Cuneo (società in cui è tesserata) in attesa di nuovi traguardi. Un in bocca al lupo per i prossimi impegni dei tennis europe Forlì e Kufstein (Austria)... ed i campionati italiani .