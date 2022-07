Volley A2/F – Una dolce “toscanaccia” per la Lpm Bam Mondovì! La fiorentina Alessandra Colzi è una nuova centrale del Puma

Continua il programma di rafforzamento della Lpm Bam Mondovì in vista del prossimo campionato di A2. La società della presidente Alessandra Fissolo oggi ha ufficializzato l’arrivo in casa Puma della centrale Alessandra Colzi. Un acquisto di qualità per un reparto, quello delle centrali, che a questo punto può considerarsi completo, visti i precedenti arrivi di Chiara Riparbelli e Valeria Pizzolato.

La Colzi, venticinque anni di Firenze, ha sposato con entusiasmo il progetto del Mondovì, nonostante altre società, in particolare alcune neopromosse in A2, le avessero promesso e garantito un posto da titolare. Lei, invece, ha accettato la proposta della società del Puma, nella convinzione di potersi ritagliare un ruolo da protagonista nella squadra di coach Bibo Solforati. Nelle ultime due stagioni la Colzi ha vestito nell’ordine le maglie di Vallefoglia e Ravenna. Di seguito il comunicato della Lpm Pallavolo Mondovì:

Il caldo estivo non ferma certamente il mercato monregalese. L’arrivo di Alessandra Colzi completa infatti il reparto centrali della nuova LPM BAM Mondovì, insieme a Chiara Riparbelli e Valeria Pizzolato.

Nata a Firenze nel 1997, Alessandra Colzi inizia da piccolina a giocare a pallavolo nella squadra sotto casa.

Dai 16 anni ha disputato i campionati giovanili con la Savino del Bene Scandicci (Under 18, Serie D, Serie C, qualche presenza in B1 e A2). Per cinque anni milita nel campionato di B1 tra San Michele (Firenze) e Castelfranco di Sotto (Pisa), debuttando in A2 con Vallefoglia nel 2020, dove ottiene la promozione nella massima serie, per poi disputare l’ultima stagione con la maglia della Teodora Ravenna.

Anche tanto beach nella carriera di Alessandra Colzi, come ci spiega: “A 17 anni ho iniziato con il Trofeo delle Regioni. Dall’anno successivo ho partecipato ai campionati nazionali giovanili, vincendo gli Scudetti nel 2015 e 2016. Tutti gli anni continuo a giocare a Beach Volley, anche quest’estate sarò impegnata in vari tornei.”

I “feedback” ricevuti su Mondovì sono stati determinati nella scelta di Alessandra Colzi: “Sono contenta di poter indossare la maglia della LPM BAM, anche perché quest’anno avete fatto un bellissimo campionato. La società è molto consolidata e punta a obiettivi ben precisi. Mi hanno detto in tanti che si sta bene e che si sono trovati tutti molto bene. Solforati lo conosco da avversario: ci ho sempre giocato “contro” in B1. Tante giocatrici che sono state allenate da lui mi hanno detto solo cose positive.”

Grande entusiasmo e voglia di iniziare nelle parole della neo pumina: “La squadra che si sta allestendo è molto competitiva, spero di ritagliarmi il mio spazio. Le altre centrali sono belle atlete e sono contenta di avere altri riferimenti nel mio stesso ruolo. Spero di crescere, soprattutto durante gli allenamenti e le partite. Mi piace molto imparare tutti gli anni qualcosa di nuovo. Ogni allenatore ti dà un po’ la sua impronta, ci sono cose che possono piacere di più e altre meno, ma finché imparo cose nuove mi piace, non si smette mai di imparare! Spero di avere nuovi stimoli, raggiungere gli obiettivi ai quali punta la squadra, soprattutto dopo il campionato che ha fatto Mondovì, che ha lottato fino alla fine.”

Da avversaria, Alessandra Colzi non ha potuto apprezzare il tifo monregalese, perchè era stata al PalaManera con la maglia di Vallefoglia nel periodo di chiusura dovuto al covid, ma la prossima stagione avrà modo di vederlo e sentirlo!

“So che a Mondovì c’è un pubblico molto caloroso, che segue la squadra anche in trasferta.” - commenta la nuova pumina - “Non ho mai avuto un così grande seguito, quindi sono curiosa, anche sotto questo punto di vista, di vedere quanta carica e quanto sostegno possano darti la vicinanza le persone!”