Giocoleria ed equilibrismo: a Dronero la bravura di Juriy Longhi

Venerdì sera, 1 luglio, per la nona edizione di Teatri D’Estate “Sì di Venere” in piazza Manuel di Dronero si è esibito l'artista Juriy Longhi. Una bellissima serata organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con il comune di Dronero, che ha riscontrato una grande partecipazione da parte delle persone.



Numeri di alto livello, con performance sospese in equilibrio su un filo e con il fuoco. Numeri coinvolgenti: di sorrisi garantiti ma anche di tenacia trasmessa, di sogni mai abbandonati e per questo realizzati.



Spinto da una forte passione per il circo e l'arte di strada, nel 2000 Juriy e Longhi inizia a dedicarvisi e nel 2005, dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere, decide di intraprendere questo cammino a livello professionale.



Si specializza in particolare in giocoleria ed equilibrismo. <<Sono stato fortunato, ho capito subito cosa volevo fare>> dice, con gli occhi che ancora diventano lucidi dall'emozione. La sua formazione, oltre che su di un allenamento intenso e costante, ha potuto contare su numerosi corsi e laboratori professionali tenutisi presso importanti centri di formazione o durante le conventions e gli incontri del circuito europeo.



Per completare il suo percorso formativo, nel 2009 Longhi decide di iscriversi all'Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino, dove si diploma nel 2011. In quel periodo, inizia a sua volta ad essere attivo anche come direttore artistico di eventi legati al teatro di strada e come formatore di discipline circensi sia Italia che all’estero, senza però per questo tralasciare la sua attività principale di performer che lo porta ad esibirsi in strade, piazze, teatri e palcoscenici di tutto il mondo.



Nel 2013 fonda la Compagnia Scatola Rossa, con cui nello stesso anno vince il concorso "Cantieri di Strada", un importante riconoscimento in Italia per il teatro di strada. Continua comunque e parallelamente ad esibirsi anche come artista singolo, vincendo svariati premi in Italia ed all'estero, come il premio della critica nel "Festival Strabilandia 2011" (Italia) e il secondo premio nel "KleinKunstFestival Usedom 2015" (Germania).



Tuttora continua a curare un festival di artisti di strada nella città di Cuneo, ad insegnare giocoleria ed equilibrismo nell'omonima provincia e, soprattutto, ad esibirsi con spettacoli e performances in Italia ed all'estero partecipando a festival, eventi, rassegne teatrali e programmi televisivi.



A fine spettacolo il cappello capovolto appoggiato a terra, simbolo degli artisti di strada. Un vero e proprio mestiere fatto di costanza, sacrifici e talento quotidianamente allenato. Un mestiere dove importante è la consapevolezza delle persone che, attraverso la loro libera offerta, danno ad esso la concreta possibilità di proseguo.



Un’estate insieme a grandi artisti di strada. "Sì di Venere" è una serie di serate a ingresso libero organizzate da Santibriganti Teatro in una collaborazione con i Comuni di Busca e di Dronero, Vivi Busca e con il contributo della Fondazione CRC.​



Il quarto appuntamento di quest’anno sarà il 15 luglio a Busca, in piazza della Rossa alle 21.30 con “Why not?” di e con Piero Ricciardi. Uno spettacolo comico che fonde tecnica e creatività spregiudicata, fantasia e follia, possibile e impossibile. In “Why not?” tutto può accadere: la fantasia e la voglia di giocare creano momenti magici e divertenti, dove ogni cosa è possibile. È uno spettacolo adatto a tutte le età, che coinvolge immediatamente il pubblico, in un alternarsi di risate, sorpresa, tensione e complicità.​



Il programma completo su www.santibriganti.it.