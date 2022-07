Italiani e terrazzi, una passione: come arredarlo in modo green

La pandemia ha avuto un impatto significativo anche sul modo in cui le persone vivono la loro vita, dal cibo che mangiano ai luoghi in cui vivono e lavorano. Sempre più persone cercano case con terrazze e giardini perché offrono uno spazio in cui le persone possono sentirsi al sicuro e godersi l'aria aperta.

I dati dell'indagine

Un rapporto dell'agenzia immobiliare Knight Frank ha rilevato che "il numero di vendite di case con terrazze e giardini è aumentato del 7% rispetto allo scorso anno". Lo stesso rapporto ha rilevato che "il prezzo medio al metro quadro delle case con terrazza è aumentato del 14%". Le persone cercano di aumentare gli spazi verdi per migliorare la propria salute mentale e il proprio benessere. Questo aumento della domanda ha reso più facile per i proprietari di casa integrare gli spazi verdi nelle loro abitazioni.

Molte persone sono alla ricerca di modi per rendere le loro case più sostenibili e rispettose dell'ambiente. Cercano di ridurre la loro impronta di carbonio e diminuire il loro impatto sull'ambiente. Tuttavia, questa tendenza non si limita solo ai proprietari di case; anche i costruttori hanno integrato il verde nei loro progetti di nuova costruzione. Questi, difatti, incorporano queste caratteristiche ecologiche nei loro progetti, utilizzando materiali come il cemento riciclato e le pietre naturali provenienti da cave, invece di blocchi di cemento o mattoni che richiedono combustibili fossili per la produzione.

Come arredare il proprio terrazzo in modo green

L'interior design di balconi e terrazze è stato al centro dell'attenzione di molti designer, che cercano di creare spazi verdi intelligenti. L'idea di un balcone o di una terrazza è quella di creare uno spazio da utilizzare per il relax e l'intrattenimento. Il primo passo è quello di decidere se questa zona della casa sarà fornita di tutte le utenze così da non dover entrare e uscire. In tal caso il consiglio è di valutare offerte luce e gas, come quelle di VIVI energia, per citarne una che utilizzano energia provenienti da fonti rinnovabile. Restando in tema, il consiglio è di prendere in considerazione l'utilizzo di luci a LED al posto delle lampadine a incandescenza per l'illuminazione così da risparmiare denaro dato che consumano meno energia.

Secondo, poi, nella progettazione di queste aree è stabilire se si vuole utilizzare erba artificiale o erba vera. L'erba artificiale è più facile da mantenere e non richiede acqua o fertilizzanti, ma non ha l'aspetto realistico dell'erba vera. L'erba vera richiede una maggiore manutenzione, compresa l'irrigazione e la concimazione, ma ha un aspetto più naturale di quella artificiale.

Il passo successivo è la scelta di mobili che si adattino al vostro stile di arredamento e alla zona in cui vivete. Ad esempio, se vivete in una zona con inverni miti, i mobili in vimini possono essere adatti, mentre se gli inverni sono freddi, i mobili in metallo potrebbero essere più adatti alle vostre esigenze.