Alba, per "Collisioni" attese 30mila persone in due giorni. Tutte le modifiche alla viabilità

Ad Alba inizia la 14esima edizione del festival Collisioni, sold-out per i concerti di sabato 9 luglio con Blanco preceduto da Gianmaria e per la serata di domenica 10 luglio con i Pinguini Tattici Nucleari preceduti dal live de La Rappresentante di Lista.

Per ragioni di sicurezza, tutte le persone prive di biglietto sono invitate a non recarsi nella zona di piazza Medford, sede dei concerti, e nelle aree circostanti. Non sarà possibile acquistare biglietti in loco, in quanto già esauriti.

In occasione delle giornate del festival, sono previste alcune modifiche alla viabilità per regolare l’intenso flusso di traffico previsto e garantire la sicurezza del pubblico in arrivo, considerato che sono attese in città 15mila persone per ogni data.

Per organizzare e distribuire i flussi di traffico, sono state individuate cinque principali aree parcheggio non sorvegliate sulle direttrici d'ingresso alla città:

1. viale Artigianato - zona industriale di corso Asti e aree limitrofe, per coloro che arrivano da nord-est percorrendo l’autostrada A33 Asti-Cuneo, uscita Alba Est;

2. area parcheggio di strada Tagliata/Forcellini, antistante l’ex ingresso stabilimento Miroglio, per coloro che provengono da nord ovest, corso Canale, Mussotto, Roero, direzione corso Asti;

3. parcheggio di corso Asti, zona industriale antistante la struttura commerciale del Self/Unicar, per coloro che provengono da corso Asti, strada statale 231 di Santa Vittoria, A33 Asti-Cuneo uscita Alba Est;

4. parcheggio Miroglio/Vestebene di via Santa Barbara, per color che provengono da sud, strada provinciale 429, corso Cortemilia, Langhe;

5. per coloro che arrivano dalla tangenziale di Alba o da corso Barolo, sono disponibili ulteriori aree per la sosta gratuita in via Ognissanti (di fronte al cimitero di Alba), via G. Ferrero(piazzale antistante lo stabilimento Ferrero), località San Cassiano e lungo tutto corso Europa.

Per il festival, sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 6.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in:

- corso Torino, inclusi i controviali, via Snider, corso Cillario, corso Canale, nel tratto compreso tra corso Torino e corso Bra.

Per motivi di sicurezza, già dalle ore 9.00 dei giorni sabato e domenica sarà possibile la chiusura al traffico in corso Torino. In tali giorni ed orari è sconsigliato l’ingresso in Alba da zona Mussotto via ponte Albertino.

A fine spettacoli, sabato 9 luglio alle ore 22.30 e domenica 10 luglio alle 23.15, per la sicurezza del pubblico in uscita dall'arena concerti, la viabilità veicolare sarà interdetta nelle seguenti aree circostanti all'arena fino al completo deflusso del pubblico:

- corso Piera Cillario, a partire dall’intersezione di via Vivaro, fino a piazza Medford/Sarti;

- corso Torino, compreso il ponte Albertino;

- rotatoria di intersezione con corso Asti, corso Bra e corso Canale;

- corso Asti (fino all’intersezione con strada Tagliata).

Autorizzati al transito: mezzi di soccorso, forze di polizia, veicoli per il servizio navetta ed altri veicoli autorizzati.

All'occorrenza e/o sotto la direzione ed il controllo degli organi di Polizia Stradale, in caso di intensi flussi di traffico sulle direttrici in ingresso città, con possibili blocchi e intasamento della mobilità ed incolumità degli spettatori presenti nell’area dei concerti, sarà vietato l'accesso ai veicoli in orari diversi rispetto a quelli suindicati, in corso Piera Cillario, via Vivaro, corso Canale, nel tratto compreso tra corso Torino e corso Bra, corso Asti, nel tratto compreso tra corso Canale e strada Tagliata. Il traffico sarà dirottato su percorsi alternativi, in particolare: – dalla rotatoria del “Rondò” in direzione periferia, dalla rotatoria di corso Asti/strada Tagliata in direzione A33 Asti-Cuneo, via Vivaro/Cillario in direzione periferia via Ognissanti/corso Nebbiolo/SP 3 bis.

Considerato il grande afflusso di persone previsto ad Alba, si prega la cittadinanza a prestare la massima attenzione alle indicazioni delle forze dell'ordine e dei volontari dislocati nelle aree più sensibili della città, al fine di garantire la sicurezza delle persone e di ridurre al minimo i possibili disagi.

Il mercato settimanale del sabato si terrà regolarmente.