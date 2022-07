Crisi idrica in quota, il lago delle Portette si è ritirato di 25 metri e la Madonnina emerge [VIDEO]

Zaino in spalla e gambe di buona lena siamo arrivati a 2388 m di altitudine nelle Marittime per toccare con mano la situazione attuale di salute dell’acqua e dei laghi alpini. Uno in particolare ci ha colpito: il lago delle Portette (2361 m s.l. m.) che ha subito un notevole ritiro del livello delle acque.