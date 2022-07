Dopo due anni di pandemia Monchiero è tornato a festeggiare il patrono San Fedele [FOTO]

Dopo due anni di pandemia, dove non era possibile effettuare alcun tipo di festa, la Pro loco Monchiero, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha deciso di spostare la festività di San Fedele, patrono del paese, dalla prima domenica dopo Pasqua alla prima domenica di luglio.



La festa, organizzata dalla Pro loco Monchiero, è stata strutturata su quattro serate, di cui due con ballo liscio coi complessi Orchestra Liscio Simpatia e Liscio con Sonia De Castelli, una serata con musica da discoteca – protagonista Radio NumberOne con Marco Marzi e Mario Scarica - e una dedicata alla tombola.



Non è mancato uno spazio per i più piccoli curato dal clown Arturo, che ha deliziato i presenti con uno spettacolo di magia e varietà offerto da Bike4langhe di Monchiero. Durante tutte le sere era in funzione un servizio ristoro con vino, birra, bevande e soprattutto un’ottima carne alla brace cucinata in modo encomiabile.



Domenica 3 luglio è stata celebrata una messa in onore del Santo Patrono con relativa processione guidata dal parroco don Angelo Carosso, che cura le parrocchie di Narzole e Monchiero.



La partecipazione alla festa è andata ben oltre le aspettative con un folto pubblico che, oltre all’enogastronomia e il ballo, ha potuto usufruire del bel luna park montato in piazza P. Paolo Abbona.



Nella serata di chiusura di lunedì 4 luglio, prima della musica di Sonia De Castelli, l’Amministrazione comunale di Monchiero ha proceduto a conferire i premi attività produttive a ditte, enti e persone che negli anni 2020-2021 e 2022 hanno dato lustro al paese. Gli assessori al Commercio e Lavori Pubblici, Mauro Bernocco e Filippo Costa, hanno premiato gli interessati con una pergamena consegnata per le mani del vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e del presidente pro tempore della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti.



I riconoscimenti sono andati a: ditta Bob di Occelli Giovanni e Broccardo Franca; Farmacia S. Anna di Rosita Ferrua; Noccioleria Martini di Martini Silvia; Panetteria Pasticceria Botto di Davide Botto; Studio Dentistico Bruno Antonino; Azienda Agricola Canis Giovanni; Impresa edile Rinaldi Mario e Adriano; Falegnameria Navello; Cantina Mascarello Giuseppe e figlio.



Il sindaco Riccardo Ghigo ha inoltre premiato altre nove realtà o persone che in epoca pandemica hanno dato un valido contributo in favore della comunità monchierese: per la Parrocchia Beata Vergine del Rosario di Monchiero don Angelo Carosso, parroco di Narzole e Monchiero, per l’ASL CN2 i dottori Elio Laudani e Anna Maria Gianti e l’infermiere professionale Stefano Bernocco; per la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus il dottor Luciano Scalise; per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il consigliere generale Massimo Gula; per il Comune di Monchiero Maria Paola Gallizio, ufficiale di Anagrafe, Monica Mengo, responsabile del servizio finanziario, Dario Porasso, messo notificatore e cantoniere.



Durante la premiazione, il primo cittadino ha ricordato che "la pandemia ha trovato tutti impreparati" e quanto sia stato "importante per l’Amministrazione comunale aver avuto dei fedeli interlocutori coi quali confrontarsi". Ha ancora rimarcato che "le aziende e i cittadini di Monchiero non hanno mai gettato la spugna, anzi, hanno continuato a lavorare in piena sicurezza, nel rispetto delle regole, confidando nella scienza e nel buon senso".



L’Amministrazione comunale ringrazia il presidente Walter Rovella e tutti i volontari della Pro Loco, i quali hanno lavorato assiduamente per la piena riuscita della manifestazione, i volontari dell’Associazione Carabinieri in congedo di Dogliani, presenti sul posto; i Carabinieri di Dogliani; i Volontari del Soccorso di Dogliani per l’ambulanza; l’architetto Danilo Sala per la sicurezza e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.



In ultimo, una bella sorpresa per l’Amministrazione monchierese è stata la visita del governatore del Piemonte Alberto Cirio, che è venuto a portare il suo saluto e ribadire ancora una volta "l’importanza di questi eventi, occasioni nelle quali Pro loco Monchiero e Comune, seppure in forme diverse, hanno creduto e credono pienamente, affinché le tradizioni di ogni piccolo paese non vadano perse".