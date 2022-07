"Insieme!": a Dronero una bellissima Festa dello Sport

Anche per i bambini delle scuole dell'infanzia e per le maestre sono iniziate le vacanze estive.



Giovedì 30 giugno è stato infatti per loro l'ultimo giorno di scuola. Tantissimi i progetti durante l'anno scolastico, le iniziative realizzate allo scopo di promuovere nella crescita la conoscenza, il benessere psicofisico e la socializzazione.



Tra esse, una bellissima Festa dello Sport, l'occasione anche per riunirsi a fine anno tra i vari plessi. La giornata ha infatti coinvolto le scuole dell'infanzia di Dronero (capoluogo e Oltre Maira), Morra di Villar San Costanzo e Roccabruna.



Giochi e attività sportive. I bambini di 5 anni dei plessi coinvolti si sono recati presso il campo sportivo "Filippo Drago" di Dronero. Qui calcio, judo, atletica e tennis con i professionisti delle società sportive. I più piccoli, invece, di 3 e 4 anni sono rimasti nelle rispettive scuole, dove si sono cimentati in pallavolo e bocce organizzati dalle insegnanti.



Una vera festa, l'occasione per scoprire vari sport e stare insieme. Presente al campo sportivo "Filippo Drago" la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo, Vilma Margherita Bertola, che ha espresso molta soddisfazione per l'organizzazione di questa giornata. Prezioso è stato il supporto delle società sportive: ASD Judo Valle Maira, Atletica Dragonero, ASD Tennis Club e ASD PRO DRONERO.



A tutti i bambini, al termine della giornata, è stata consegnata una medaglia: il simbolo che nello sport, proprio come nella vita, al di là del podio si vince prima di tutto quando insieme si realizzano cose belle.