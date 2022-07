Parchi storici, Gagliasso e Demarchi (Lega): "La Granda si arricchisce di nuovi tesori turistici"

I consiglieri regionali cuneesi della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi accolgono con soddisfazione la notizia dei quattro progetti, finanziati con 4,4 milioni di euro di fondi Pnrr, per la riqualificazione di altrettanti parchi storici e giardini della Granda.



“Ancora una volta il lavoro di squadra degli enti locali, dei privati e della Regione a maggioranza Lega porta i suoi frutti - commentano Gagliasso e Demarchi - con risorse inedite per il rilancio di tesori naturalistici spesso nascosti quali sono i nostri parchi storici. Capolavori come lo storico Castello di Racconigi e il parco del castello di Monticello d’Alba potranno così tornare agli antichi fasti con un contributo complessivo di 3,4 milioni di euro, senza dimenticare gli 848mila euro per il Belvedere di Saluzzo e i 200mila euro del palazzo Galvagno di Marene. Un’occasione per tutto il nostro territorio che si arricchirà di nuove attrattive per sostenere un turismo tanto mai dinamico, come dimostrano tutti gli ultimi indicatori sul tasso di presenze. Un ulteriore volano di ripresa dopo la pandemia che i nostri amministratori locali e i privati, insieme con l’avveduta regia del nostro assessore alla Cultura Vittoria Poggio, hanno saputo cogliere e valorizzare. A loro vanno i nostri complimenti”.