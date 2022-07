Alba, lavori in piazza Ferrero portano alla luce mura medievali

Piazza Michele Ferrero inizia a prendere forma verso quella che sarà la sua futura veste: dopo gli interventi alla pavimentazione nella zona prossima a via Vittorio Emanuele II, ora si sta lavorando nella parte della piazza che guarda alla rotonda di immissione in corso Italia, e si può già vedere il basamento della grande installazione che la famiglia Ferrero ha commissionato all’artista Valerio Berruti.



Una tabella di marcia che prosegue spedita, ma non senza sorprese visto che durante gli scavi nella zona di posa del pozzetto sono stati portati alla luce mura medioevali. Un’ulteriore testimonianza della storia della città e del suo sviluppo durante i secoli. La curiosità sembra essere che queste mura, o basamento di una torre, si trovano in una posizione più bassa rispetto ai ritrovamenti precedenti, posti a un'altezza decisamente superiore.



Un ritrovamento che non condizionerà comunque la prosecuzione del cantiere, come spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Reggio: «Le mura sono state trovate nella zona interessata dal pozzetto che verrà spostato. In generale i lavori stanno procedendo bene e non ci sono problemi».