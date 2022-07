Abbandono rifiuti costa multa da 6.500 euro a imprenditore pizzicato dalla Municipale di Bra

Continua senza sosta l'attività del Comando braidese della Polizia Locale per prevenire e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale: gli agenti e l’ausiliaria del Traffico e dell'Ambiente, in collaborazione con l'Ecosportello Comunale, sono impegnati su questo fronte sia con controlli e ispezioni tradizionali, che con l'uso di foto trappole e telecamere nascoste.

Dall'inizio del 2022 sono state 19 le sanzioni per abbandoni di rifiuti accertate. A ciò vanno aggiunte 45 sanzioni per errato conferimento e per aver abbandonato rifiuti nei pressi delle campane stradali per la raccolta del vetro.

A un imprenditore che aveva abbandonato rifiuti in un sottopasso della tangenziale, dopo essere stato individuato grazie alle indagini svolte, è stata notificata una relazione tecnica predisposta dal Comando della Polizia Locale e asseverata dall'Arpa Piemonte con le modalità di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati; avendo ottemperato a quanto impartito, il soggetto è stato ammesso al pagamento, come previsto dal Testo Unico Ambientale, al pagamento di una sanzione pari a un quarto dell'ammenda massima di 26.000 euro prevista per il reato commesso, ovvero 6.500 euro. Avendo effettuato il pagamento, l'imprenditore ha così evitato il processo penale.

Sempre grazie alle foto trappole a disposizione della Polizia Locale, un soggetto è stato individuato mentre scaricava una sostanza liquida ed oleosa direttamente sulla piazzola dove si trovava una campana per la raccolta del vetro.

I controlli continueranno nelle prossime settimane.