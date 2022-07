Accordo Italia-Turchia. All’Alstom di Savigliano verranno prodotti 96 treni pendolino

Una buona notizia per la continuità produttiva dello stabilimento saviglianese dell’Alstom. Nella giornata di ieri, martedì 5 luglio, è stato raggiunto l’accordo tra i vertici italiani del colosso ferroviario con il ministero turco per la realizzazione di 96 treni pendolino del tipo “Aveia”, commessa dal valore di due miliardi di euro.

L’accordo è stato raggiunto a seguito del vertice intergovernativo Italia-Turchia ad Ankara a cui hanno partecipato il Ceo italiano di Alstom, originario della provincia di Cuneo, Michele Viale, ed il ministro dei trasporti turco Adil Karaismailoglu.

I convogli saranno realizzati presso lo stabilimento di via Ottavio Moreno. Come riporta l’Ansa seguirà “la firma del memorandum of understanding (MoU) con dettagli e tempistiche per giungere alla firma vera e propria dell'accordo."



La fornitura in futuro potrebbe aumentare fino a 200 treni.

La notizia è stata accolta favorevolmente dalla deputata borgarina Chiara Gribaudo (PD) che ha ‘twittato’ dopo l’intesa: “Una bellissima notizia per il cuneese e per l’Italia. L’intesa Alstom Italia – Turchia per 96 treni Av garantisce sviluppo, posti di lavoro e alte competenze. Gran lavoro di squadra.” E aggiunge sulla pagina facebook: "Sono molto contenta, perché abbiamo seguito da vicino il dialogo tra azienda e lavoratori. A fine novembre ho incontrato i rappresentanti sindacali insieme a Enzo Amendola e, ieri, questo bel lavoro di squadra è stato ripagato."



"Alla buona notizia - conclude il post - ora, deve seguire una strategia di investimenti, cura e protezione dei lavoratori. Lo stabilimento di Savigliano è una realtà con un potenziale enorme, che può diventare un centro d’eccellenza europeo per la mobilità a idrogeno su treno."