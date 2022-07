Come pulire le zanzariere, l’ABC da sapere (per evitare danni)

Come pulire le zanzariere, le attività preliminari

Guardare attraverso le zanzariere pulite è uno dei semplici piaceri della vita e non è difficile da fare, soprattutto se sono facili da pulire. Per ottenere le tue zanzariere davvero pulite dovrai rimuoverle dalla finestra.

Come pulire le zanzariere? Rilasci la chiusura dello schermo e inclini lo schermo verso l'interno e rimuoverlo. Se hai grandi finestre e lo schermo non può essere fatto passare attraverso l'apertura della finestra, avrai bisogno di un aiutante all'esterno per rimuovere lo schermo dopo aver rilasciato i sostegni o i fermagli all'interno.

Se i tuoi schermi hanno la parte che dev’essere rimossa, assicurati di riporre tutte le parti in una borsa con cerniera, avendo cura di etichettare quali parti provengono da quali finestre.

Come pulire le zanzariere: assicurati che la tua area di lavoro non contenga detriti che potrebbero danneggiare lo schermo.

Prepara una soluzione di detersivo per piatti e acqua tiepida in un secchio o una parte di ammoniaca in tre parti di acqua, ma indossa i guanti per proteggerti le mani.

Sciacquare bene le finestre con un tubo da giardino o un soffione di doccia rimovibile.

Come pulire le zanzariere per un risultato eccellente

Utilizzando uno straccio o una spazzola a setole morbide, strofinare delicatamente la schermatura e il telaio circostante con la soluzione; spingere troppo forte sullo schermo può farlo piegare o strappare.

Dopo che tutti gli schermi sono stati lavati, risciacquali accuratamente. Quindi picchiettali delicatamente sul fondo della vasca da bagno o sul piano di lavoro all'aperto per eliminare l'acqua in eccesso. Lasciali asciugare all'aria e poi sostituiscili in ogni finestra e goditi la vista!

Un ultimo consiglio su come pulire le zanzariere: ci sono prodotti commerciali per la pulizia dello schermo che spruzzano e si puliscono, e questi sono una buona opzione per schermi molto grandi che sono difficili da maneggiare o schermi che non sono facili da rimuovere, come lo schermo scorrevole nella tua porta del patio.

Pulire regolarmente le zanzariere delle finestre è una buona pratica per mantenere una buona qualità dell'aria all'interno della casa.

Quando apri le finestre per la prima volta dell'anno, potrebbero esserci più particelle che fluiscono nella tua casa oltre all'aria fresca. È importante sapere come pulire le zanzariere durante i mesi invernali: umidità e batteri si accumulano sugli schermi delle finestre e creano particelle malsane, persino muffe.

Asma e problemi respiratori, come pulire le zanzariere

Fondamentale capire come pulire le zanzariere, soprattutto per ovviare ad uno dei problemi principali che può sorgere: la muffa nera.

Può essere trovata sui davanzali e sulle zanzariere se non vengono puliti regolarmente. Questo tipo di muffa di solito passa inosservata, ma una volta dentro casa può causare o irritare infezioni, allergie, asma e altre malattie respiratorie.

Le persone con problemi respiratori preesistenti possono ammalarsi a causa delle particelle di muffa nell'aria.

La muffa può anche causare forti odori e lasciare macchie su pareti e mobili.

Sapere come pulire le zanzariere significa eliminare tutti i batteri indesiderati ed eliminare le particelle di polvere che altrimenti andrebbero alla deriva nella tua casa e contaminerebbero la tua aria. Imparando a pulire in modo efficiente, non sarà più la rovina della tua esistenza.

Non solo, ma con le zanzariere più pulite che mai, potresti non dover tornare a pulirli così spesso. Un buon set di zanzariere è una parte essenziale di una casa ben attrezzata.

Ti permettono di tenere le finestre apertema tenendo fuori insetti e detriti. Fanno così tanto per te che dovresti assicurarti di conoscere bene come pulire le zanzariere.