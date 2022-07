Quando un’Azienda lavora bene la crescita ne è la conferma

Gruppovendocasa è una realtà che nasce alla fine del 2011 e che oggi conta 70 agenzie immobiliari tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana con un team di 250 ragazzi/e.

Ciò è potuto succedere solo perché, con garbo e perizia, i vari responsabili sulle zone hanno potuto mettere fin da subito a disposizione la forza e i risultati del gruppo che via via si andavano consolidando, e guadagnando quella fiducia indispensabile per chi tratta beni, gli immobili, che rappresentano, per le persone, un valore saldo di vita e sacrifici.

L’alta competenza nel settore e tutta una serie di garanzie a favore delle parti hanno confermato la fiducia che ogni volta, nello svolgersi delle trattative, ha portato a risultati di grande soddisfazione.

Il gruppo è in grado infatti di effettuate controlli rigorosi sugli immobili, ottenere la relazione di regolarità e conformità dei beni, dare certezza di atti notarili “sicuri” e, non per ultimo, promozionare seriamente le vendite e affitti.

Nel 2021 Gruppovendocasa ha concluso 875 compravendite e 790 Locazioni. E nel primo semestre del 2022 ha già raggiunto 590 compravendite e 496 locazioni.

Entro fine anno il Gruppo sposterà la sede nel palazzo di Vetro di Carmagnola poiché necessita di avere una base strategica per maggior capillarità con tutti gli uffici del nord Italia, quindi una sede più grande. L’ambizioso obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per chi voglia comprare o locare casa in tutta Italia e fuori confine.

Gruppovendocasa, Via del Follone n. 23 Savigliano

social@gruppovendocasa.it - www.gruppovendocasa.it