Trading online: come riconoscere una piattaforma sicura

Con il passare degli anni sta diventando disponibile per il cliente europeo un numero sempre maggiore di siti dedicati al trading online. Oggi le proposte sono numerose, diversificate tra loro e sempre più adatte a chi intende speculare in diversi ambiti utilizzando la medesima piattaforma. Prima di valutare se e come investire con i mezzi del trading online è però importante concentrarsi sull’affidabilità dei siti presenti in rete. Perché in ogni settore in cui vi è uno scambio di denaro è chiaro che è possibile si celi qualche potenziale truffa.

Informarsi prima di speculare

Internet è un mezzo di comunicazione veloce e completo, che consente a chiunque di trovare informazioni su qualsiasi proposta o offerta. In effetti l’italiano medio ha imparato a usare la rete in questo modo, tanto è vero che una larga fetta di consumatori preferisce informarsi online prima di acquistare un servizio o un prodotto. Lo possiamo fare anche per le proposte dei siti di trading online, anche perché ci sono vari portali completamente dedicati agli approfondimenti su questo specifico argomento. Leggendo le recensioni su FXORO , per fare un esempio preciso, è possibile conoscere tutte le caratteristiche di questo broker, anche per quanto riguarda l’affidabilità. Lo stesso si può fare sostanzialmente per qualsiasi altra piattaforma di trading, in modo da sapere fin dall’inizio a cosa si sta andando incontro.

I servizi della Consob

Nel nostro Paese, così come in tutte le altre nazioni europee, esiste un’autorità che si occupa di vigilare sui mercati e sulla finanza. In Italia nello specifico è la Consob che si occupa di questo compito, controllando tutte le società di brokeraggio attive nel Paese, così come i mercati e le società di gestione del credito. Sul sito della Consob è possibile trovare un decalogo che tratta proprio il tema delle truffe online, che offre consigli sul comportamento da tenere quando si decide di utilizzare strumenti disponibili in rete per le speculazioni. Non solo, è presente un elenco di tutte le società che sono effettivamente autorizzate dalla Consob ad operare in Italia, comprensivo anche di quelle che possiedono l’autorizzazione da parte di un organismo di un altro Paese europeo. Chiunque può accedere a tali informazioni, chiunque può utilizzare le pagine del sito della Consob per verificare le credenziali degli intermediari che intende utilizzare.

Le autorizzazioni

In pratica qualsiasi società che offre investimenti deve avere a disposizione una precisa autorizzazione a operare, in Italia o in Europa. Ricordiamo infatti che una qualsiasi società che ottiene l’autorizzazione a operare in un qualsiasi Paese europeo lo potrà fare anche in tutti gli altri Stati dell’Unione. I siti che propongono la possibilità di fare investimenti di qualsiasi genere online pubblicano regolarmente le autorizzazioni di cui sono in possesso, si tratta infatti di un’importante elemento che consente di dimostrare le loro completa affidabilità. Prima di attivare un conto su un sito per il trading online è bene quindi verificare che possieda questo tipo di autorizzazioni; è anche possibile fare un controllo incrociato utilizzando il sito della Consob.