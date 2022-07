1ª Sagra dell’Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo, sabato 9 e domenica 10 luglio 2022

Poteva la Tonda di Costigliole una delle albicocche più saporite che si possano trovare sul mercato, un vero e proprio unicum, un prodotto di altissima qualità che a Costigliole, fin dal 1800 ha trovato il suo habitat naturale non avere una sagra a lei dedicata? Ovviamente no!

La sagra della Tonda nasce dalla collaborazione tra il comune di Costigliole Saluzzo e la cooperativa sociale Albifrutta, che credono nell’importanza di questa produzione.

“Per noi di questa sagra - ci dice Flavio Lovera direttore di Albifrutta - è molto importante perché va a completare un lavoro di valorizzazione che abbiamo intrapreso, ormai da anni sulla Tonda di Costigliole cercando allo stesso tempo, nuovi canali commerciali che ne esaltassero la qualità con la giusta remunerazione. Abbiamo un prodotto unico e con questo evento vogliamo, tutti insieme, celebrare e far conoscere tutte le sue caratteristiche”.

IL PROGRAMMA

Sabato 9 luglio

- ore 15:30 - Esibizione di Padel presso Centro Sportivo “Terzo Tempo” di via Busca. Su prenotazione 392 9624858

- ore 16:30 - Passeggiata sul sentiero dei Sarvanot sulla collina di Costigliole Saluzzo. Ritrovo in via San Michele, località Paradiso. Illustrazione del progetto “Storie di Terra con l’utilizzo dell’ ARGILLA locale”. Info e prenotazione: 340 7790886. Sul percorso sono posizionati i piccolissimi sarvanot realizzati dai bimbi della scuola dell’infanzia.

- ore 18:00 - Premiazione Torneo Padel e aperitivi della Tonda presso “Terzo Tempo” in via Busca

- ore 20:30 - Cena dell’Albicocca Tonda - (curata dalla Pro Ceretto) presso “Pala Tonda” di frazione Ceretto. Euro 25 (fino a 200 posti max) a seguire musica con Jack LIngua DJ e servizio bar. Info e prenotazione: 329 0175430

Domenica 10 luglio

- ore 9:00 - Apertura fiera- Mercatini nel Borgo dei produttori dell’Albicocca tonda di Costigliole, dei prodotti agricoli locali e dell’artigianato. Mostra fotografica “In itinere” a cura di Gianpiero Ferrigno nei locali del Castlot. Mostra trattori d’epoca nel borgo antico.

- dalle 9:30 -Tour guidati in MTB. E-Bike con Cicli Chiaramello. Visita in MTB e E-Bike ai frutteti Tonda e itinerari in collina. Info: Chiaramello Bikes 0175 230296

- ore 10:30 - Convegno “L’Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo” in collaborazione con Coldiretti e Albifrutta Società Cooperativa Agricola presso il salone Costantia del Castello Rosso. Fotografia e premiazione produttori

- ore 12:30 - Pranzo presso Agriturismo La Castagnotta con “Menu della Tonda”. Info e prenotazione: 0175 230519

- ore 14:30 - Riapertura fiera dei produttori dell’Albicocca Tonda di Costigliole, dei prodotti agricoli locali e dell’artigianato. Visite al frutteto collinare del Borgo. Ludobus “Proposta80” - Giochi per bambini. Visite guidate “Affreschi di Hans Clemer e borgo medioevale” nella cripta della parrocchiale, nel borgo e nel Castello Rosso. Info e prenotazione: 340 7790886 Con aperitivo nel parco del Castello Rosso (euro 5). La durata della visita è di 1 ora e 30 minuti

- ore 18:00 - Nel giardino del Castlot presentazione del libro: “Nulla si sa, tutto si immagina” Autore Gruppo Le Nuvole - Editore Artistica Editrice. Per tutto il pomeriggio intrattenimenti musicali nel Borgo con i Cantori del Re e Jack Lingua DJ.

Parcheggi consigliati: nell’area lungo Varaita, nel prato di via Divisione Cuneense e in Piazza Vittorio Emanuele II (le tre aree di carico della navetta gratuita per raggiungere il borgo).

Curiosità: un veicolo elettrico per tutta la domenica offrirà gratuitamente il servizio porto cassetta, per chi acquista la tonda e desidera riceverla al parcheggio vicino all’auto.

Potete seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook

LA TONDA DI COSTIGLIOLE

La prima documentazione che attesta la storicità della coltivazione di albicocco nel Saluzzese è contenuta nell’opera di Giovanni Eandi che, nel 1835, compilando la sua Statistica della provincia di Saluzzo, citò espressamente l’albicocco, distinguendo la produzione “di collina” da quella “di pianura”. L’introduzione dell’albicocco (Prunus Armeniaca) risale ai tempi remoti. A testimonianza di questo, il termine dialettale “armugnan”, con cui ancora oggi viene indicato in zona, che deriva dall’antica lingua d’OC, indica la regione considerata dai botanici il luogo di origine primaria della specie. La sua coltivazione in frutteti specializzati è da far risalire agli anni ‘50, quando la sua coltivazione si concentrò nelle colline del Saluzzese, caratterizzate da un microclima favorevole allo sviluppo della specie.

La Tonda di Costigliole, annoverata anche nei manuali di agronomia, è una delle albicocche più saporite che si possano trovare nel mercato estivo. Un prodotto di altissima qualità, che a Costigliole ha trovato il suo habitat naturale; frutto di dimensioni medio piccole dalla buccia di colore gialloaranciato chiaro con marezzature rossastre presenta eccellenti caratteristiche organolettiche, in quanto la polpa è succosa e l’aroma è intenso L’albiccoca tonda di Costigliole rappresenta un caso perfetto di adattamento cultivar/ambiente poiché la Tonda produce costantemente, anche grazie al fatto che la zona di produzione è incastonata tra le Alpi Marittime e Cozie che la proteggono dai geli intensi, specie primaverili (l’albicocco è il primo a fiorire tra le specie da frutto coltivate professionalmente in Piemonte) e ne determinano un microclima con temperature miti e moderate brezze di monte. L’albicocca Tonda di Costigliole, ottima fonte di vitamina A e potassio, è utilizzata anche in trasformazioni artigianali apprezzate per l’aroma intenso. Oltre a puree, succhi e nettari, la forma rotonda e le piccole dimensioni del frutto la rendono idonea per trasformazioni di pregio quali frutti interi sciroppati o mezzene (albicocche a metà) utilizzate in pasticceria.

Grazie a Albifrutta, Rogelfrut, Artimpianti, Ruatta Imballaggi, Terzo Tempo, ENDAS. In collaborazione con: Castello Rosso / Famiglia Alby di Costigliole Saluzzo / Coldiretti / Campagna Amica Coldiretti / Parrocchia di Costigliole Saluzzo / Cuneomanifestazioni / Chiaramello Cicli / Agriturismo La Pineta / Agriturismo La Castagnotta / Centro sportivo Padel Costigliole / Pro loco.