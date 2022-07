Boves, ritorna la festa patronale in frazione Mellana

Ritorna la festa patronale di Mellana di Boves, tradizionale ed innovata, giovane. Il programma prevede, tra il 15 ed il 17 luglio, tre serate, tra venerdì e domenica.

Si parte, alle 20, con «Boves Run», la podistica bovesana, e la loro XV corsa in frazione, e si continua, alle 20,30, con cena per loro, o pizza, a 10 euro. La serata, dalle 22, sarà di musica caraibica, con il «Club Nuevo Ritmo.

La sera dopo si parte con «Aperispritz... Aperitivo in musica!», prima di uno dei momenti di punta della manifestazione, che molto punta sulla enogastronomia di qualità, la "Cena del territorio", con vitello tonnato, crostone con acciughe e bagnetto, insalatina boscaiola, sformatino di verdure con salsa ai formaggi, raviolata alle erbette, semifreddo alla crema con salsa di lamponi e frutta fresca (a 20 euro). Alternativa possibile restano le pizze.

Alle 22 si esibiranno i Music Garden in concerto, seguiti dal DJ Mattia Dutto.

La Messa Solenne con Processione è la domenica mattina alle 10, prima di aperitivo in frazione alle 12. Alle 19 sarà in scena la giovane artista mellanese «Agnese in concerto».

Alle 20 sarà servita la polentata (anticipata rispetto alla abituale serata del lunedì), con spezzatino, salsiccia, salsa ai porri (novità assoluta), formaggi e dolce, a 10 euro (sempre possibile l’alternativa con le pizze).

Si terminerà con il concerto, alle 21,30, degli «Scacciapensieri».

La prenotazione è obbligatoria per le cene (non per le pizze), al numero 344.2387996 od al «Bar Yenga» di Fontanelle. Nei pomeriggi di sabato 16 e domenica 17, dalle 14, presso i padiglioni della festa, vi sarà la gara a petanque, a coppie sorteggiate, bocce vuote, iscrizione 6 euro. I premi saranno aumentati o diminuiti a seconda del numero di iscritti...