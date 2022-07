Motori, Coppa Italia: buoni risultati per la Black Racing, al Mugello, nella Pirelli Cup Challenge

Scarperia (FI), 2-3 luglio. L’ultima tappa della Coppa Italia Velocità 2022 prima della pausa estiva, è stata disputata sul rovente Autodromo Internazionale del Mugello.

Il team cuneese by Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, si è schierato per il quarto round stagionale con il mantese Marco Cottone ed il reggiano Stefano Boselli, impegnati rispettivamente nella Pirelli Cup Challenge classe 1000 e nella Pirelli Cup Challenge classe 600.

Con i test della settimana antecedente la gara, dove entrambi i piloti hanno lavorato sugli assetti, prove e qualifiche si sono rivelate efficaci, permettendo a Cottone di centrare la ventitreesima posizione in griglia, con la pole position della categoria Challenge, mentre Boselli con un gran giro riesce ad agguantare la settima posizione assoluta in griglia.

Accompagnati da temperature proibitive, sia per i piloti che per le moto, nella gara uno disputata al sabato, Cottone, causa un problema ai monitor della pit lane, che non hanno permesso al muretto di dare le indicazioni corrette al pilota, finisce con un quarto posto di categoria mentre Boselli, a causa di un contatto, chiude gara uno con la piazza d’onore.

Ma è alla domenica, al termine di gara due, che Cottone regala a tutto il team una strepitosa quindicesima posizione assoluta, in una griglia dall’elevato livello di performance, conquistando la prima piazza nella Challenge, siglando inoltre il suo personale best lap di sempre, chiudendo il week end con il primato in campionato, mentre Boselli, nonostante i problemi occorsigli ad un ginocchio per il contatto subito al sabato, scatta bene riuscendo a terminare con la top ten assoluta e la seconda posizione finale nella Challenge.

"E' stato un weekend molto positivo per tutta la squadra - ha esclamato il team manager Simone Barale -, perché Cottone nella Challenge 1000 mantiene il primato in campionato mentre Boselli, nonostante la sfortuna di quest’anno, porta comunque a casa punti importanti ma soprattutto ha dato ottimi risultati il lavoro svolto in fase di qualifica. Adesso per tutti una meritata pausa, perché ogni membro del team ha lavorato duramente fino ad oggi ed a loro va il mio grazie".

