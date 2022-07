Cuneo, a rilento la definizione della giunta: salta il primo faccia a faccia tra le liste di maggioranza

Le intenzioni della neo sindaca di Cuneo Patrizia Manassero - stando ad alcune indiscrezioni e a quel che lei stessa ha sottolineato nella mattinata di lunedì 4 luglio durante il passaggio di consegne con Federico Borgna - sarebbero quelle di chiudere il 'capitolo giunta' il prima possibile. Ma i lavori iniziati nella scorsa settimana con le audizioni singole delle liste che hanno contribuito al suo laurearsi come prima cittadina continuano a procedere a rilento.

L'incontro plenario tra le varie forze di maggioranza in programma per il pomeriggio di oggi (mercoledì 6 luglio) - il primo faccia a faccia comunitario tra Partito Democratico, Centro per Cuneo, Cuneo Solidale Democratica e Crescere Insieme da dopo il ballottaggio - è stato rinviato all'ultimo. A data da destinarsi.

Le ragioni? Non meglio specificate, ma visto lo stretto riserbo mantenuto dagli attori sulla questione appare tutt'altro che improbabile che dietro ci sia la mancanza, ancora, di un'intesa vera e propria tra i gruppi.

Manassero prende ulteriore tempo, quindi, probabilmente con l'intenzione di smussare le spigolosità e arrivare a una soluzione. Quel che secondo alcuni appare chiaro è che il punto centrale delle discussioni ancora aperte non siano tanto le deleghe, quanto piuttosto i numeri veri e propri degli assessori. Che però, tra poco più di una decina di giorni, si dovranno riunire per il primo consiglio comunale ufficiale di questi cinque anni d'amministrazione.