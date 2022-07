Il primo consiglio di Bene Vagienna ha fornito il polso delle forze dialettiche in campo, con qualche screzio

Ancor prima dell'appello nominale, come mozione d'ordine, il capogruppo di minoranza Livio Berardo ha chiesto la registrazione della seduta a scopo di trasparenza e facilità di verbalizzazione, ottenendo però un netto rifiuto da parte del Sindaco e dalla segreteria: Ambrogio e la dottoressa Silvestri hanno sottolineato che il regolamento vigente non prevede la registrazione.

Il secondo punto all'odg ha visto il giuramento del sindaco sulla Costituzione: Per Claudio Ambrogio la terza volta in 11 anni.

Ambrogio si sofferma su alcuni punti chiave, come l'implemento del servizio civile, le politiche per la terza età, l'ampliamento dei percorsi naturalistici.

In tema scolastico, l'amministrazione prevede la realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia, l'intervento antisismico sull'edificio della primaria e il passaggio ai buoni mensa elettronici.

Il capogruppo Berardo ha infine sottolineato la stretta necessità di intervenire sulla questione idrica ed energetica, descrivendo una gestione a suo modo di vedere non ottimale: "Annunciamo già oggi che chiederemo alcuni inserimento in Odg per la prossima seduta: una informativa sul progetto dell'allevamento avicolo di frazione Isola, una informativa sulle modifiche ultime delle regole del piano regolatore, i provvedimenti utili per il contrasto agli ungulati e l'istituzione di una commissione speciale per la revisione del regolamento consigliare, apparso del tutto inattuale e inadeguato."