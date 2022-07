Da Amici di Zampa una mobilitazione collettiva per cercare di salvare la zampa di Pixel

ALBA - Un famoso proverbio recita: “La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”! Pixel non potrebbe essere più d’accordo.



Dopo un passato difficile, all’età di 8 anni Pixel era finalmente pronto per voltare pagina e trovare la famiglia giusta per lui. Purtroppo la settimana scorsa, in seguito ad un temporale, a causa dello spavento ha cercato di scappare ed è riuscito ad arrampicarsi lungo l’altissima cancellata del gattile di Alba.

Purtroppo in seguito alla caduta ha riportato una lesione dei legamenti di una zampa anteriore e l’unico modo per evitare che resti claudicante è procedere tempestivamente ad un intervento chirurgico.

In questo periodo, Amici di Zampa deve far fronte a davvero tantissime spese e ogni giorno ci sono nuove emergenze legate soprattutto ai numerosissimi gattini abbandonati bisognosi di cure.



Tuttavia l’associazione non vuole negare la possibilità a Pixel di sottoporsi a questo intervento, ma per farlo chiede un aiuto a tutti noi.



Potete aiutare Pixel inviando un contributo libero tramite Satispay (“Amici di Zampa”) o bonifico bancario sul seguente c/c:

IT17 R060 8522 5000 0000 1093 104 (indicando sempre la casuale).



Amici di Zampa sta inoltre organizzando una lotteria dedicata… continuate a seguirci, vi terremo aggiornati!



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba