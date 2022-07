Cuneoginnastica: doppio argento nazionale di Lucrezia Silvestro

Fiera di Rimini, Campionati italiani silver di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d‘Italia. Ottime performance delle atlete del settore agonistico di Artistica che scendono in campo per conquistare una medaglia e acquisire esperienze in campo gara.

La prima ginnasta della giornata a gareggiare per la Cuneoginnastica, è la junior 3 cuneese Silvestro Lucrezia. Parte dalla trave e, un attrezzo alla volta conclude una gara perfetta con le parallele. Per soli due decimi di punto dalla vetta che sarebbero valsi l’oro conquista l’argento laureandosi vice campionessa italiana nel concorso generale nel livello eccellenza categoria junior 3. Qualificata poi in tutte le specialità tra le migliori 12 ginnaste agguanta anche, il giorno successivo l’argento alle parallele asimmetriche ed il bronzo alla trave; per lei due quarti posti negli altri attrezzi.

Nella categoria senior 1 eccellenza gareggia Alessia Ristorto che dopo una gara perfetta commette un’incertezza che pur non essendo un errore grave la relega all’ottavo posto anziché sulla vetta del podio. Conquista anche lei due finali di specialità nelle quali conclude ai piedi del podio beffata da millesimi di punto. Per lei ottime prestazioni nonostante una recente interruzione degli allenamenti a causa di un importante viaggio a New York.

Giovanissima la borgarina che scende in campo tra le junior 1 Sofia Ambrosio; per lei uno splendido quinto posto nel concorso generale con una caduta a trave che senza la quale sarebbe stato podio. Due finali di specialità per lei conquistate con il più alto punteggio al volteggio ed il terzo a parallele. Purtroppo anche per lei millesimi di punto la separano dal podio; un po' di delusione per l’esecuzione a parallele che avrebbe meritato qualcosa in più del sesto posto.