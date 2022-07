La Sezione Arbitri di Cuneo festeggia la promozione di sei direttori di gara

Con la formazione de ruoli arbitrali per la stagione 2022/2023, la Sezione Arbitri di Cuneo festeggia il raggiungimento di sei associati in ambito nazionale.

Sono stati infatti promossi alla CAN-D Spinelli Lorenzo e alla CAN-5 Franco Federico. Vanno così ad aggiungersi a Longo Ettore che opera alla CAN-C e Andeng Roland, Isoardi Paolo e Barberis Diego alla CAN-D.

Il Presidente Marco Angeli: “Per la nostra sezione è uno dei momenti migliori della storia. Tutti questi ragazzi sono di stimolo per le giovani leve e dimostrano a chi vuole intraprendere questa attività che sognare è possibile. Tanti sacrifici, ma ognuno può provare a raggiungere la propria serie A. Avere 1 arbitro in Serie C e ora anche uno nella Serie B di futsal è motivo di grande orgoglio per noi.”

La sezione ha già aperto le iscrizioni per il prossimo corso arbitri che inizierà presumibilmente nel mese di ottobre.

Per chi fosse interessato è possibile contattare la Sezione arbitrale di Cuneo tramite l’indirizzo mail cuneo@aia-figc.it, o tramite le pagine Facebook e Instagram