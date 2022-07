Volley A2M. Cuneo, squadra fatta? Probabile ritorno di Simone Parodi, ma anche l'arrivo dell'opposto Andrea Santangelo

Anche se dalla società continua a non trapelare nulla di ufficiale, la rosa a disposizione di Massimiliano Giaccardi per il campionato di serie A2 2022/2023 dovrebbe essere ormai cosa fatta.

D’altra parte il nuovo allenatore ha già fatto sapere che vuole iniziare la preparazione molto presto, almeno una quindicina di giorni prima rispetto gli altri. Il rendez-vous sottorete dovrebbe essere fissato per mercoledì 3 agosto.

Quale sarà, dunque, il sestetto titolare della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo?

A palleggiare sarà ancora Matteo Pedron, che dovrà affinare la propria intesa con una nuova diagonale.

La società del presidente Vito Venni aveva già lasciato intendere a chiare lettere prima dei playoff promozione che il brasiliano Wagner non sarebbe più rientrato nei piani futuri: il suo infortunio nel finale di regular season ha semplicemente semplificato le cose.

Tanto che il vice presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, ingaggiò il croato Leo Andric per i playoff. Il risultato, come noto, non fu quello sperato: Cuneo fallì l’assalto alla Superlega, ma ormai la strada per la sostituzione di Wagner era spianata.

Quindi, un nuovo opposto. Che dovrebbe essere Andrea Santangelo, la stagione passata titolare ad Ortona ma con trascorsi a Bergamo, Reggio Emilia, Cantù, Aversa fino a Macerata, in A1, quando era appena diciottenne. Nel suo ruolino di marcia anche un’esperienza all’estero durante la stagione 2019/2020 con la maglia di Seoul, in Corea. Ora sarebbe pronto a sposare la causa cuneese.

Venendo al capitolo centrali, il nuovo coach punterà ancora le sue carte sul collaudato tandem Sighinolfi-Codarin, che nella passata stagione hanno ben impressionato. Soprattutto il “Coda”, uno dei più combattivi, insieme con Botto, nella complicata serie di Finale persa con Reggio Emillia, ma in generale durante tutte le partite “che contavano”.

In banda, Giaccardi potrà contare ancora sull’esperienza del capitano Iacopo Botto (manca l’ufficializzazione, ma è riconfermato da tempo), che andrà a formare la diagonale più delicata insieme con un nuovo nome.

Un giocatore d’esperienza, questo è ormai risaputo: lo hanno affermato gli stessi dirigenti in più occasioni, anche durante alcune nostre interviste.

Chi sarà? Il mondo della pallavolo è piccolo e Cuneo in fondo lo è ancora di più: non è un segreto che il nome più accreditato continui ad essere quello di Simone Parodi, che tornerebbe così a vestire la maglia del club che lo scoprì 12 anni dopo aver vinto lo scudetto insieme.

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno, che per Parodi ma anche per la stessa Cuneo, significherebbe un po’ la chiusura del cerchio.

Infine il delicato, ma importantissimo ruolo di libero, che nella prossima stagione sarà affidato ancora al giovane cuneese Francesco Bisotto. Una garanzia in seconda linea, in ricezione ma soprattutto con le sue abili difese.

Poi la panchina, formata da giovani scalpitanti alla ricerca di spazi che durante l’annata agonistica non mancheranno. La riconferma dovrebbe arrivare per Luca Cardona, ma anche per Nicolò Vergnaghi, Lorenzo Reinero e Mattia Lilli.

Intanto ieri, martedì 5 luglio, la società ha ottenuto il via libera (insieme a tutte le altre 53 squadre iscritte ai campionati, dalla Superlega alla A3) all’iscrizione nel campionato cadetto.