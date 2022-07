Cervasca: l'ACLI ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività

Si è concluso un week-end di festa al Circolo Acli ASD San Bernardo di Cervasca, che dal 1° al 3 luglio ha festeggiato la patronale e i primi 30 anni di vita del circolo.



La presidenza delle Acli Provinciali di Cuneo, rappresentata da Attilio Degiovanni, per l’occasione, ha consegnato una targa celebrativa al direttivo. Degiovanni ha portato i saluti del presidente provinciale Acli Elio Lingua, che il Circolo di San Bernardo ha visto nascere 30 anni fa quando aveva la funzione di direttore. Ha rimarcato l'importanza del Circolo che insieme alla parrocchia funge da presidio del territorio, sia dal lato sportivo con tante attività, sia da quello sociale e aggregativo. Degiovanni ha concluso il suo intervento complimentandosi per il lavoro che sta svolgendo il direttivo, con il presidente Paolo Caula, per la comunità di San Bernardo, promuovendo e organizzando molte attività. Ultimo, non per importanza, un ringraziamento al sindaco e alla giunta di Cervasca per la vicinanza e il sostegno che hanno nei confronti dei circoli.



Anche il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone, nel suo intervento, ha rimarcato l'importanza dei circoli nelle frazioni, l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenerli e nella ricerca di fondi tramite dei bandi per ampliare le attività del circolo, dal lato sportivo, sociale e aggregativo.



Il presidente Paolo Caula ha ringraziato tutti i presenti e soprattutto il gruppo di volontari impegnato per la riuscita della festa. Al termine sono stati letti tutti i nomi dei soci fondatori del Circolo; è seguito un lungo applauso, anche se purtroppo molti sono già scomparsi.



Il circolo Acli ASD di San Bernardo di Cervasca è l’unico punto di incontro per tutta la frazione e dà la possibilità di giocare a bocce, calciobalilla, carte o di fare un aperitivo, la merenda e molto altro. A sostenere il circolo, oltre al direttivo, sono i numerosi soci che, tesserandosi, permettono alla realtà di andare avanti nella sua attività.