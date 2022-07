A Saluzzo Roberto Mercadini e Guido Catalano con le loro "Cose che non avremmo sperato di potervi dire"

Roberto Mercadini e Guido Catalano calcheranno il palcoscenico del Quartiere (Ex Caserma Mario Musso) la sera di giovedì 7 luglio 2022 alle ore 21:30 per la data saluzzese del loro tour estivo “Cose che non avremmo sperato di potervi dire”, organizzata dalla collaborazione tra Suoni delle Terre del Monviso, Occit’amo Festival e Ratatoj APS.



Due schegge impazzite percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi. Due cani sciolti non hanno padroni né un branco; ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco. Due errori del sistema, possono trovare una imprevedibile armonia. Così Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze.



Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.