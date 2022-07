A Cuneo il Rondò dei Talenti apre le porte alla città con una grande "inaugurazione-spettacolo"

Venerdì 8 luglio alle ore 18, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo, prende il via con lo spettacolo di danza aerea “Pensa verticale” l’inaugurazione del Rondò dei Talenti, il nuovo polo educativo della città di Cuneo che ha trasformato l’ex sede di Ubi Banca in uno spazio per la comunità, grazie a un importante progetto di rigenerazione promosso dalla Fondazione CRC.



Il Rondò dei Talenti è un polo aperto a tutti che si sviluppa intorno al tema del talento per catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze, uno spazio a disposizione per enti e associazioni che vorranno organizzare laboratori, incontri e attività formative ed educative. Di fronte al Rondò prende vita una nuova piazza per la città, un punto di ritrovo per cittadini e visitatori.



Il Rondò dei Talenti offrirà al piano terra un’area di accoglienza, al primo piano aule e spazi per la formazione, al secondo e terzo piano la Città dei Talenti – nata per accompagnare alle scelte bambini e ragazzi nella fascia d’età 7-13 anni – e il quarto e ultimo piano dedicato a incontri e conferenze.

L’apertura del nuovo spazio è accompagnata da un fitto programma di appuntamenti ideati da Fondazione CRC in collaborazione con Mirabilia, in calendario da venerdì 8 a domenica 10 luglio: il programma completo è disponibile sul sito rondodeitalenti.it.



Venerdì 8 luglio, già dalle ore 16.30, nella piazza davanti al Rondò sono previsti laboratori per famiglie e un’emozionante azione di conquista dello spazio urbano, mentre alle ore 18, prima del taglio del nastro, l’area sarà animata da spettacolari angeli e coreografie aeree curate da Mirabilia. Dopo l’inaugurazione e fino alle ore 23, con l’animazione di laboratori e attività ricreative, il Rondò resterà aperto al pubblico per le visite degli spazi interni. Oltre agli spettacoli, alle 18.30 è previsto il lancio di trecento palloncini bianchi e alcuni palloni giganti che saranno lasciati andare nel cielo all’unisono per festeggiare l’inaugurazione.



Sabato 9 luglio e domenica 10 luglio, dalle 15 alle 18, nella piazzetta antistante il Rondò Fondazione CRC accoglierà i bambini presenti con un gelato omaggio e offrirà momenti di divertimento e giochi con il Ludobus della Cooperativa Valdocco. Alle ore 16 del sabato e alle 11 della domenica, all’interno del Rondò, è previsto il laboratorio didattico di esperienze orienteering e sensoriali, per bambini dagli 8 agli 11 anni, dal titolo “Alla scoperta dei tuoi Talenti – Assaggi di città”, con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@cittadeitalenti.it.



Sarà possibile visitare il Rondò, accompagnati dalle guide di Conitours, sabato alle ore 17 e alle 18 e domenica alle ore 11, 12, 17 e 18, con prenotazione su eventbrite.it. Sabato e domenica alle ore 21 sarà inoltre possibile assistere ad un’installazione illuminotecnica del palazzo e del cortile.



“Dopo tre anni di lavoro, la Fondazione CRC è lieta di inaugurare un intervento che cambia il volto della città di Cuneo, rigenerando e restituendo a tutti uno spazio abbandonato da tempo: un nuovo polo di formazione, educazione e orientamento che potrà diventare un’eccellenza e un riferimento a livello non solo regionale” afferma Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC. “Un luogo dedicato a scoprire e sviluppare il proprio talento sia come opportunità di crescita personale, sia come risorsa da mettere a disposizione di tutta la comunità. Un ulteriore tassello dell’ampio programma d’iniziative “La generazione delle idee”, con cui celebriamo i 30 anni di vita della Fondazione CRC: sono certo che tutta la cittadinanza accoglierà l’invito e parteciperà insieme a noi a questo fine settimana di festeggiamenti, che segna l’inizio di un nuovo percorso per il nostro territorio”.