A Roreto "Cinema sotto le stelle" con "Piccole donne"

Venerdì 8 luglio a Roreto sarà proiettato “Piccole Donne”: film del 2019 scritto e diretto da Greta Gerwig, è la versione cinematografica dell'omonimo e famoso romanzo di Louisa May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1868.

La storia è quella delle sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. Figura di risalto del gruppo è Jo, che si distingue dalle altre per la sua indole indipendente e per la sua perenne ricerca di libertà, che fanno di lei una donna ribelle in pieno contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo. Determinata e testarda, Jo desidera affermarsi come scrittrice, nonostante i tempi non siano ancora maturi per un'autrice donna. La giovane, però, è pronta a tutto pur di realizzare il suo desiderio e spronerà le sue sorelle a fare altrettanto con i lori sogni e a ribellarsi a quel rigido sistema sociale che le vuole sposate in un matrimonio di convenienza, abili solo a badare a casa e figli.

Appuntamento alle ore 21,30 presso la Piazza delle Scuole di Roreto di Cherasco. L’ingresso è libero e gratuito.

Per info ufficio turistico tel. 0172427050.