Alba omaggia il suo Palio: online il teaser ufficiale de “La Banda degli Asini” [VIDEO]

Il Comune di Alba, la Giostra delle Cento Torri e la Fondazione Radici lanciano sui canali social il teaser ufficiale del film “La Banda degli Asini”, il racconto di una città e di un modo di vivere che spazia tra la voglia di gioire, la passione di stare insieme e la tradizione delle radici culturali di un’intera comunità.

Emanuele Bolla, assessore al Turismo della Città di Alba, spiega: “Il film “La Banda degli Asini” diretto dal regista torinese Max Chicco è tutto questo, un intreccio di storie straordinarie di vita vera di nove ragazzi in rappresentanza di altrettanti Borghi cittadini che all’ombra delle cento torri, in una città colpita dalla pandemia, non hanno mollato e hanno affrontato una grande sfida: realizzare il Palio degli Asini e celebrare una tradizione inossidabile che ogni anno si rinnova in modo indimenticabile. Questa storia di grande albesità sarà raccontata grazie alla collaborazione con la Fondazione Radici che ringraziamo per aver partecipato a questo progetto, dimostrando di credere nell’importanza di documentare non solo il passato, ma anche il presente”.

Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, dichiara: “Insieme all’Ente Fiera e al Comune abbiamo realizzato un’impresa storica: realizzare il Palio in tempi difficili, non fermando la tradizione, neanche nei momenti più bui e lo abbiamo fatto in totale sicurezza. Il regista Max Chicco ha messo in campo uno sforzo incredibile che va aldilà della produzione del film. Si è dedicato al progetto con passione ed entusiasmo, nel pieno spirito dei nostri Borghi che in queste prime immagini emerge in tutta la sua forza”.

“La Banda degli Asini” è un film prodotto dalla casa di produzione Meibi in collaborazione con la Città di Alba, Fondazione Radici, Giostra delle Cento Torri, Ente Fiera di Alba e con il supporto della Fondazione CRC e Film Commission Torino Piemonte.