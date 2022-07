Alba vieta la vendita di bevande in vetro o in lattina nelle giornate di Collisioni

Per tutelare l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la vivibilità urbana, nei giorni della 14esima edizione del festival “Collisioni” sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 in piazza Medford ad Alba è previsto il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Inoltre,

1. è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche del centro abitato di Alba, interessate allo svolgimento del festival musicale Collisioni 2022:

a) detenere, introdurre nell’area concerti e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro, lattine e borracce in metallo;

b) vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

c) somministrare alimenti e bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche debitamente autorizzati.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico non sono consentite nelle aree limitrofe all’area concerti.

Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle bevande avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio.

Chiunque non osserva le disposizioni è sanzionabile con una multa da 25 a 500 euro.

Ulteriori dettagli sull’ordinanza pubblicata sul sito www.comune.alba.cn.it.