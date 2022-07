Bra, approvato il progetto per il restauro della chiesa di Santa Chiara

Novità importante per quanto riguarda il futuro della chiesa di Santa Chiara di Bra, che da tempo necessita di un restauro conservativo. Pochi giorni fa, l’architetto Miriam Bodino, incaricato del progetto, ha comunicato che l’intervento è stato approvato dalla Soprintendenza di Alessandria, tappa cruciale per il prosieguo dei lavori.

Spiega Alberto Di Caro, presidente dell’associazione Ettore Molinaro Amici di Santa Chiara e di Bernardo Vittone: "La situazione della chiesa si è ulteriormente aggravata a causa del temporale di qualche sera fa, che ha creato copiose infiltrazioni d’acqua. Inoltre, anche se nei mesi precedenti non ha piovuto, dal cupolino una porzione di intonaco si è staccata, per cui siamo stati costretti a transennare l’area vicina all’ingresso".

In particolare, la chiesa richiede un intervento sul tetto e sui finestroni, ma per individuare i danni bisogna raggiungere altezze considerevoli, operando dall’interno e non dall’esterno. "L’operazione è dunque complicata e necessita di grandi fondi anche solo per il rilievo, difficili da reperire. I frati cappuccini, proprietari del sito, si erano detti disponibili a intervenire così come la Giunta comunale, che, avendo a cuore la salvaguardia dei beni architettonici, si è impegnata a integrare il loro contributo economico. La nostra associazione, da parte sua, si è adoperata per mettere in contatto le due realtà. I fondi sono stati così reperiti e propria in questi giorni il progetto per il restauro è decollato. Le fondazioni bancarie, infatti, prendono in considerazione il finanziamento solo dopo l’approvazione della Sovraintendenza", continua Di Caro.

La spesa complessiva è pero di 650mila euro. Il sindaco di Bra Gianni Fogliato si è mosso molto rapidamente e, per merito suo, la Fondazione Crc ha già deliberato un contributo di 250mila euro. Intanto, l’associazione sta lavorando per reperire la parte restante. Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt, ha fornito loro indicazioni su come presentare domanda per bandi specifici.

Altri fondi potrebbero arrivare sempre dalla Crc e anche dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che propone bandi in quest’ambito. Non c’è comunque ancora una data per l’inizio dei lavori, anche perché in questo momento storico il reperimento delle materie prime è complicato e i costi per l’affitto dei ponteggi è lievitato.