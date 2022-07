Castelmagno, il santuario di San Magno s’illumina per due ore a settimana. Gli astrofili insorgono: “Spegnete quelle luci, inquinano”

È bastata l’illuminazione serale per un paio di ore settimanali del Santuario di Castelmagno a scatenare una furiosa querelle che negli ultimi giorni ha acceso, è il caso di dirlo, gli animi dell’intera Valle Grana.

Ma cosa è successo?

Da poco, nel paese che dà il nome a quello che è forse il formaggio più pregiato d’Italia, sono arrivati un nuovo rettore per il Santuario di San Magno ed il fresco gestore della locanda attigua: don Gianmaria Giordano, 52 anni, parroco in solidum di Caraglio che ha avuto anche la nomina di legale rappresentante del Santuario, e Paolo Tallone, il quale ha deciso di dare una nuova vita al punto ristoro.

Per Tallone quella intrapresa in alta Valle Grana rappresenta una vera e propria sfida personale dal punto visto lavorativo, dopo la chiusura dello storico bar Coni Veja nel centro storico di Cuneo.

“Da entrambe le parti c’è stata fin da subito la volontà di rivitalizzare l’attività, ma anche la zona intorno al Santuario, che negli ultimi tempi avevano vissuto una sorta di abbandono”, racconta Elena Mattalia, residenza a Castelmagno con lavoro all’ospedale di Cuneo.

Paolo Tallone, consultatosi con il rettore e messi al corrente gli abitanti (56 in tutto) decide di piazzare dei fari sul sagrato. Che accende il sabato sera, dalle 21 alle 23, per illuminare il santuario. Il colpo d’occhio è bellissimo, tanto che alcuni abitanti alla seconda accensione decidono di scattare delle foto e postarle entusiasti sui social.

E qui succede il putiferio.

Alcuni astrofili, che sono soliti salire a Castelmagno per scattare le loro fotografie con sfondo del Santuario di San Magno a rispecchiarsi nella volta stellata, insorgono contestando duramente l’iniziativa. Si arriva allo scontro verbale, con quelli che alcuni abitanti definiscono “veri e propri attacchi personali”.

“Una situazione che va avanti da almeno un paio di anni – racconta la signora Mattalia - dalla quale, onestamente, ci eravamo un po’ fatti da parte, ma dopo quanto successo non possiamo più tacere.

Siamo un gruppo di volontari ed insieme ci facciamo carico in modo entusiasta di tante attività legate a Castelmagno. Dal mantenere attiva la pubblicazione “La Vus”, fondata dal compianto Gianni De Matteis, ma anche il Centro di cultura occitano e Casa Narbona. Quando Paolo Tallone ci ha informati della volontà di accendere le luci il sabato sera, ci è sembrata un’idea approvabile: la giusta valorizzazione di un monumento caro a tutti. Per noi montanari la luce ha un significato particolare, è segno di speranza.”.

Speranza che, invece, si è trasformata in scontro: “Non è la prima volta che gli astrofili ci attaccano su una questione per la quale non c’è mai stato accordo. Ad un incontro che avemmo in precedenza ci dissero senza giri di parole: questo è fuori norma, quello non va. Sappiate che se vogliamo vi denunciamo”.

Quali le gravi anomalie riscontrate dagli astrofili? Alcune lampade senza paratia o orizzontate troppo verso il cielo. “Abbiamo fatto presente di essere disponibili a migliorare le cose, ed in caso di particolari esigenze anche a non accendere le luci, ma niente. Quello che non accettiamo – chiude Elena Mattalia - è l’arroganza. La disponibilità del signor Tallone è sempre stata massima, ma la risposta è stata che loro portano gente, quindi devono essere assecondati”.

I castelmagnesi stavolta non ci stanno: “Il rispetto del territorio non consiste solo nel non calpestare l’erba dei prati o non lasciare rifiuti in giro, ma anche ascoltando le esigenze delle popolazioni locali. Abbiamo bisogno di gente che viva la montagna, questo non è un parco giochi. Invece sentiamo solo lamentele: i ciclisti che vorrebbero le strade chiuse, gli escursionisti che si lamentano dei cani da guardia aggressivi; ora arrivano pure gli astrofili ad impedire due ore d’illuminazione di un monumento storico”.

La posizione del Comune in tal senso è netta. Il sindaco, Alberto Bianco: “C’è spazio per tutti. Per il Santuario illuminato e per gli astrofili che vogliono vedere le stelle in cielo: se hanno esigenze lo facciano presente e spegniamo le luci. È un po’ come quelli che vorrebbero il Fauniera aperto solo alle bici: la strada è di tutti. Il santuario di San Magno è un punto di riferimento per l’intera provincia, non ci vedo nulla di male se resta illuminato un paio di ore a settimana”.