Due serate all'insegna del mulo per finanziare una scuola: a Valdieri e Chiusa Pesio c'è Luciano Ellena

"Vi porto con me" è il motto di Luciano Ellena, uno degli ultimi mulattieri d’Italia. L’esperienza unica di Luciano, già applaudita il mese scorso a Boves, sarà condivisa sabato 9 luglio con il pubblico di Valdieri, sede del Parco Naturale Alpi Marittime, in Piazza Regina Elena 30 e la sera successiva a Chiusa di Pesio, in Piazza Cavour, dove Luciano “gioca in casa”, essendo chiusano. Presenterà Davide Demichelis, che su Luciano ed i suoi muli ha realizzato due documentari per Geo–Rai3: testimonianze, racconti e filmati animeranno la serata.

Luciano e la moglie, Daniela Turco, vivono in una fattoria che ospita una trentina di asini e muli, oltre a cani, gatti ed altri animali. Luciano vive con i muli da quando era bambino. Da anni ormai, lavora anche con loro, nel pieno rispetto degli animali. Riforniscono i rifugi alpini in estate (i muli non inquinano e con trasporti frequenti consegnano cibi freschi) e accompagnano gli escursionisti nelle gite in montagna.

Le due serate saranno anche occasione per presentare la campagna di crowdfunding (raccolta fondi) per finanziare una scuola per “Guide someggiate alpine”. Il ricavato servirà ad offrire a dieci giovani altrettante borse di studio. I candidati saranno selezionati attraverso un concorso lanciato sulle pagine social della fattoria.

I fondi verranno gestiti dalla cooperativa sociale ETIC.A. Partecipare al corso (residenziale, presso la cascina a Chiusa di Pesio, della durata di una settimana) permetterà di avvicinarsi a un’attività che offre ottime possibilità di impiego e di scoprire un mestiere antico e prezioso, a stretto contatto con la natura e una specie animale che rischia di scomparire. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati ENGEA, tra cui Luciano Ellena e Daniela Turco.