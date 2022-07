giovanialcentro: ad Alba ha preso il via il progetto dedicato ai ragazzi

Nei mesi estivi ha preso avvio il progetto #giovanialcentro promosso dalle parrocchie di San Lorenzo, cattedrale della Diocesi di Alba, di San Giovanni e dei Santi Cosma e Damiano, insieme a numerosi partner tra cui il Comune di Alba, il Consorzio socio-assistenziale e diverse associazioni del territorio.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando ‘Giovani in Contatto’, si pone l’obiettivo di valorizzare i più giovani attraverso percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva. Sfruttando gli spazi messi a disposizione dalle parrocchie, il progetto intende offrire momenti di aggregazione e socializzazione per i più giovani che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno visto ridurre di molto le opportunità.

Sulle fila di questo pensiero, le associazioni coinvolte si sono attivate per ri-dare vita all'oratorio parrocchiale del Duomo. Dopo un primo periodo di lavoro è nata così l’idea di ‘battezzare’ nuovamente l’oratorio con un nuovo nome che prende ispirazione dagli obiettivi del progetto, nasce così: DOM, spazi in comune.

L’oratorio con ‘Dom, spazi in comune’ si vuole riaffermare per quello che è sempre stato: luogo di aggregazione e dialogo. Attraverso il lavoro di rete delle diverse associazioni e al supporto di educatori di strada si vuole costruire uno spazio che sia il più possibile inclusivo e aperto.

Numerose sono le iniziative che partiranno da settembre, dalle serate tematiche proposte dalle varie associazioni ai laboratori artistici e teatrali, fino al progetto di un’aula studio per i più giovani.

«Molto importante per la nostra associazione giovanile è il tema dello spazio fisico come luogo di incontro, per questo abbiamo da subito aderito al progetto giovani al centro. La necessità di un luogo di incontro per i più giovani è fondamentale, la speranza è che l’oratorio, con il nuovo nome di DOM- spazi in comune, possa diventare uno spazio relazionale aperto e inclusivo, diventando così punto di riferimento per i più giovani» racconta un giovane partecipante al progetto.

Le tre parrocchie del centro storico insieme ai giovani volontari coinvolti, in attesa dell'inaugurazione del nuovo spazio dell’oratorio, lanciano l’invito a partecipare alla scelta del logo di DOM- spazi in comune.

Cliccando qui potete trovare i vari loghi e votare quello che più vi piace. Il più votato diventerà il logo ufficiale di DOM-spazi in comune.