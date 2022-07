Ripristinato il guado 'della Mellana', in attesa della realizzazione del ponte lamellare

Il torrente quasi non c'è, purtroppo, ma è stato comunque ripristinato il guado sul torrente Gesso che collega Cuneo nella zona del Santuario degli Angeli e Boves in frazione Mellana.

Si prevede come ogni anno di mantenerlo in piedi sino all'autunno, per poi ripristinarlo nuovamente all'inizio dell'inverno. E' al centro di uno specifico protocollo d'intesa tra i due enti comunali, che s'impegnano per tre anni alla gestione associata, alla ricostruzione e al mantenimento (una spesa di 15.000 euro annui).

In ballo c'è anche il progetto di realizzazione di un ponte fisso sul torrente Gesso. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Borgna - tenutosi il 28 aprile - il Comune aveva approvato la proposta al Bando Rigenerazione Urbana (7.5 milioni di euro) di tre progetti, tra cui proprio quello del ponte.

Il consiglio comunale ha votato la variazione di bilancio previsionale 2022-2024 in cui era contenuto il progetto in questione e, a presentarla, era stata proprio Patrizia Manassero, allora vicesindaca e oggi sindaca. Che si troverà inevitabilmente a dover ritornare sull'argomento, da sempre particolarmente sentito dalle due comunità coinvolte.

Curiosità: nella scorsa primavera il guado era stato identificato come impraticabile a causa dell'aumento del livello d'acqua del Gesso. Cosa che, ad oggi, pare davvero difficile da immaginare.