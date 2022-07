Il sindaco di Casteldelfino: “A me basta il sorriso di un bambino”

Era una discarica a cielo aperto, motivo per il quale il Comune l’aveva acquistata da proprietà privata per eliminarla, realizzando il Museo en plein Air “Santi del Popolo”. Ma c’era ancora qualcosa di quella discarica.

È nata così, nel 2014, l’area naturalistica per bambini con esemplari in vetroresina di fauna montana sulla quale, all’epoca, furono collocati riproduzioni dello stambecco, cervo, capriolo, lupo. cinghiale, volpe, poiana ed aquila reale.

Rimossi da quell’area da cinque anni, ora la nuova Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Amorisco li ha ricollocati facendo ancora di più, con la messa a dimora di una fila di piccoli abeti rossi e con il nome dell’esemplare di ciascuno inciso su ciascuno di essi su paletti di legno.

Recentemente l’area naturalistica si è arricchita anche della novità di una pulsantiera per mezzo della quale, spingendo uno dei singoli pulsanti, si può sentire a viva voce il verso dell’esemplare.

Non sono mancate critiche di taluni personaggi sulla ricollocazione degli esemplari e sulla pulsantiera che fa sentire il verso dell’esemplare di fauna montana.

Il sindaco Amorisco, in proposito, dichiara: “A me le critiche di coloro che sono solito definire nostalgici della discarica, non interessano, vado per la mia strada realizzando il programma del gruppo di cui sono alla guida e che ha vinto le elezioni. Mi basta il sorriso di un bambino e ne sono venuti tanti a ringraziarmi per averli ricollocati sull’area naturalistica”.