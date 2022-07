La parità di genere crea efficienza in azienda e ora sarà premiata anche dal Pnrr

“Donne: un’opportunità senza pari”. È il titolo del convegno organizzato Da Confindustria Cuneo questa mattina, giovedì 7 luglio presso la sala Michele Ferrero.

Ad aprire i lavori il direttore generale Giuliana Cirio, da sempre portavoce del raggiungimento della parità di genere come obiettivo fondamentale per garantire la sostenibilità aziendale in termini sociali ed economici: “Confindustria si ispira al concetto di lavoro buono connesso ai valori di parità, tutela, e giusta retribuzione. Lavoro buono che si fonda sul patto fra lavoratore e imprenditore. Per le donne assume poi un'accezione particolare: è innegabile che, per un'azienda, assumere una donna significa farsi carico della maternità. Un concetto espresso male dall'imprenditrice Elisabetta Franchi qualche tempo fa. Quando si assume una donna infatti si assume anche un individuo che ha peculiarità della cura. Cura verso l'azienda e il posto di lavoro”.

A portare i saluti anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, da poco eletta alla guida del capoluogo: “In campagna elettorale eravamo tre candidare donne su sette. Nessuna di noi ha usato elettoralmente la differenza di genere perché consideravamo normale la presenza femminile. Ma poi nella realtà, avere un sindaco donna è una novità che dà fiducia e sostegno all'attività amministrativa. La nostra città ha sempre lavorato in rete sui temi della parità di genere e dell'antidiscriminazione. Penso che sia utile avere strumenti che agevolano la parità. Pensiamo all'elemento della doppia preferenza che permette di avere consigli comunali naturalmente misti. Non so se le donne siano effettivamente più brave ma sicuramente i gruppi misti lavorano in modo concreto e rappresentano meglio una città consentendo di interpretarla al meglio, sotto ogni aspetto”.

La parità di genere è ora uno step necessario per le aziende che vogliono crescere grazie a una visione differente del mercato e dell’organizzazione aziendale. Fattore premiato anche nell’ambito del Pnrr, recependo la proposta della Commissione Europea di dedicare un’attenzione particolare alle donne e promuovere l’occupazione femminile come priorità trasversale di tutte le Missioni del Piano. Ne sono nate, dunque, una serie di indicazioni normative e nuove opportunità, come, ad esempio, il “plus” che verrà riconosciuto alle aziende che, scegliendo di intraprendere la via della certificazione di parità, avranno agevolazioni per l’accesso ai fondi del Pnrr.

Sulla diversity gender nelle posizioni apicali ha parlato Eva Desana, professoressa ordinaria di Diritto Commerciale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e componente del Comitato di Gestione del Cirsde (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere): “Genera efficienza e ci sono evidenze scientifiche che lo dimostrano. Ho studiato gli effetti della legge Golfo Mosca 120/2011, una normativa imperativa che ha cambiato il volto degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e di quelle a controllo pubblico. Siamo passati dal 7,4% di presenze femminili al 41,2%. Un ottimo risultato che rappresenta una questione di giustizia sociale ma anche efficienza e merito. Le donne infatti sono tendenzialmente più empatiche, sensibili e attente ai temi etici e sociali. Gli effetti? L'eta media dei consiglieri si è abbassata ed è aumentato il livello di istruzione, inoltre con l'ingresso delle donne nei cda le quotate mostrano una maggiore propensione all'export e un maggiore valore delle esportazioni. Le ombre? Pochi sono i ruoli esecutivi ricoperti dalle donne e, laddove non è obbligatorio, le donne sono ancora molto poche”.

Una legge che ha fatto salire l'Italia dal 74° (nel 2011) al 63° posto nel Global Gender Gap Index.

A Claudia Strasserra, chief reputation officer Bureau Veritas, è toccato tenere un intervento per spiegare come la certificazione di parità rappresenti uno strumento utile per cogliere le opportunità del Pnrr: “Rappresento un' azienda che, oltre a giudicare la parità di genere nelle altre, ha implementato l'applicazione della parità di genere internamente. Il tema è affrontato anche dal Pnrr, infatti è previsto uno stanziamento di 19,81 miliardi di euro per lo sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale; in particolare 6,66 miliardi sono destinati allo sviluppo di una certificazione della parità di genere che in Italia è stata introdotta dal 1° gennaio 2022. Le imprese che decideranno di certificarsi saranno incentivate tramite un sistema di sgravi e agevolazioni. Il metodo è lo stesso della certificazione Iso9001 ma con presenze di indicatori chiave”.

Il convegno si è calato nella realtà quotidiana con la tavola rotonda dal titolo “Il fattore D esiste? Confronti sul ruolo strategico della visione al femminile nelle aziende”. Con Monica Beltramo, consigliera di Parità Provincia di Cuneo, sono intervenute Serena Tosa, amministratore delegato Tosa Spa, Paola Veglio, amministratore delegato Brovind Vibratori Spa.

Infine il pensiero della scrittrice, giornalista e opinionista Barbara Alberti intervenuta in video: “Le donne che lavorano, sono loro e soltanto loro che pagano la maternità. I bonus sono mance offensive. Ho fatto un piccolo sondaggio tra le donne che conosco. Sapete a cosa ambisce la donna che lavora e che ha famiglia? A loro piacerebbe dormire la notte. Sul tema lavoro, in genere una donna lavora con orgoglio e bene. Che la piantino di pagarci di meno. Mi auguro che ci sia qualche associazione che organizzi un bello sciopero per le donne. Basta fare denunce sul linguaggio perche il linguaggio deve restare libero. Donne! Facciamo uno sciopero, ma una cosa seria. Lo sciopero è un'arma potentissima che potrebbe servire per una rivendicazione precisa. Anche vi partecipasse il 30% delle donne, fermeremo il paese!”