Perdite acquedotti e risanamento condotte: Acda investe 2,5 milioni in 13 cantieri

È in corso la sostituzione di quasi 5 km di condotte acquedotto, il risanamento di 1.000 m di condotte fognarie oltre all’asfaltatura delle strade oggetto di precedenti interventi. Tredici cantieri che hanno come obiettivo principale la riduzione di perdite che – se eliminate – potenzialmente rappresentano la fonte principale di approvvigionamento idrico.



Sulle condotte fognarie, si tratta di interventi tesi a ridurre l’infiltrazione di acque parassite per diminuire le portate trattate dagli impianti di depurazione, con un notevole risparmio energetico.



Di seguito le specifiche dei cantieri:



1. Acquedotto Cuneo Via Bassignano, XXVII aprile – Inizio lavori lunedì 04.07.2022

Ditta: CONSORZIO CUNEO STRADA

Importo lavori: € 254.793,67

Durata: 120gg fino al 31.10.2022

lunghezza tubazioni sostituite: 1000 mt



2. Acquedotto Ceva Corso IV Novembre – Inizio Lavori lunedì 11.07.2022

Ditta: COINGE

Importo lavori: € 74.004,02

Durata: 30gg

lunghezza tubazioni sostituite: 320 mt



3. Acquedotto Cuneo via Spinetta – Inizio Lavori lunedì 11.07.2022

Ditta: SOLA COSTRUZIONI

Importo lavori: € 92.725,49

Durata: 60gg

lunghezza tubazioni sostituite: 610 mt



4. Risanamento Cuneo corso Brunet - Inizio lavori lunedì 04.07.2022

Ditta: BLUECO

Importo lavori: 186.902,65

Durata: 65gg

lunghezza tubazioni risanate: 425 mt



5. Fognatura Borgo San Dalmazzo Monserrato - Inizio lavori lunedì 04.07.2022

Ditta: IAMEP

Importo lavori: € 113.481,44

Durata: 90gg



6. Lavori di asfaltatura strade - Inizio lavori lunedì 04.07.2022

Ditta: SICAS ASFALTI

Importo lavori: € 433.784,48

Durata: 60gg



7. Rifacimento scogliere Garessio- Inizio lavori lunedì 11.07.2022

Ditta: ICOSE

Importo lavori: € 186.130,39

Durata: 60gg



8. Acquedotto Cuneo via Valle Po – Inizio lavori 28.06.2022

Ditta: LA PASSATORE

Importo lavori: € 267.790,45

Durata: 120gg fino al 19.09.2022

lunghezza tubazioni sostituite: 440 mt



9. Acquedotto Sanfré via Oscar Milano – Lavori iniziati il 20.06.2022

Ditta: SCHILLIZZI

Importo lavori: 115.848,91

Durata: 75gg fino al 03.09.2022

lunghezza tubazioni sostituite: 540 mt



10. Lavori di estensione rete fognaria in Via della Rocca – fraz. Santa Croce nel Comune di Vignolo – Inizio lavori 23.05.2022

Ditta: LA PASSATORE COSTRUZIONI

Importo lavori: € 83.171,11

lunghezza tubazioni sostituite: 250 mt

Ultimazione Lavori: 29/06/2022



11. Lavori di sostituzione condotte vetuste in Viale Sarrea in comune di Dronero – Inizio lavori 06.06.2022

Ditta: RAMERO ALDO

Importo lavori: € 244.219,37

Durata: 120gg fino al 03.10.2022

lunghezza tubazioni sostituite: 835 mt



12. Lavori di asfaltatura strade nelle Frazioni Borgo San Giuseppe e Bombonina in Comune di Cuneo – Inizio lavori 30.05.2022

Ditta: TOMATIS GIACOMO

Importo lavori: € 230.026,28

Durata: 45gg fino al 13.07.2022



13. Lavori di sostituzione rete idrica in Via Bonissani e Via Ricciardo nel Comune di Ceresole d’Alba – Inizio lavori 30.05.2022

Ditta: SCHILLIZZI

Importo lavori: € 198.558,15

Durata: 90 gg

lunghezza tubazioni sostituite: 1000 mt