Perfettamente riuscita la serata a osservare i rondoni di Fossano con gli esperti Beraudo e Boano

Quale fossanese non ha mai alzato la testa passando per caso un pomeriggio estivo in piazza Castello, meravigliato dallo spericolato e ipnotico volo dei rondoni?

Probabilmente sarà capitato a tutti, visitatori non fossanesi compresi.

Il Comitato per il Parco Fluviale ha organizzato mercoledì 6 luglio scorso una interessante serata di approfondimento sui rondoni che nidificano d'estate a Fossano, con due esperti che hanno messo la propria competenza a disposizione del pubblico.

Sono infatti stati presenti: l'ornotologo e attivista di Cuneo Birding Pierluigi Beraudo, che, grazie alla propria attività coordinata con quella di altri volontari locali, sta monitorando la presenza delle tre specie di rondoni presenti da diversi anni, e il professor Giovanni Boano, carmagnolese, classe 1952, che ha all'attivo oltre centocinquanta pubblicazioni scientifiche e contributi a libri a carattere ornitologico. É direttore del Museo di Scienze Naturali di Carmagnola, già presidente del Gruppo Piemontese di Studi Ornitologici e membro del direttivo dell'Associazione Naturalistica Piemontese.

"L'autorevole presenza del professor Boano" spiega Beraudo "ha dato all'evento una qualità d'eccellenza. A Fossano sono presenti le tre specie di rondoni: il comune, il pallido e il maggiore. La peculiarità del contesto di piazza Castello fornisce ai voli estivi degli stormi, specie nel tardo pomeriggio, una spettacolarità unica. Nonostante l'assonanza del nome volgare, si tratta di uccelli totalmente slegati dalle rondini, hanno in comune solo la forma e il fatto di essere insettivori.

Peraltro la biologia del rondone ha davvero molte sorprese: sono tra i volatili che compiono migrazioni più lunghe e in tempi strettissimi. Si tratta dunque di animali molto forti e veloci, che trascorrono al vita per più del 90% in volo, e un volo dormono perfino!"

Cuneo Birding fornisce peraltro consulenza a enti e privati circa le indicazioni per la chiusura e il mantenimento delle correte buche pontaie al fine di offrire i corretti appigli ai rondoni, scoraggiando invece la proliferazione dei nodi dei piccioni.

Nonostante il breve temporale, l'apprezzamento per l'evento é stato unanime.