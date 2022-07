Proseguono a Bra gli appuntamenti con la rassegna “Ma che Musica Maestro!”

Venerdì 8 luglio, alle ore 21, si svolgerà presso il cortile dell’ Istituto Salesiano di Viale Rimembranze 19 a Bra, la seconda serata musicale del ricco cartellone della manifestazione “Ma che Musica Maestro!”, con il concerto della Banda Musicale Cittadina “Giuseppe Verdi” di Bra, diretta dal Maestro Enea Tonetti eccezionalmente insieme al Maestro Lorenzo Pusceddu, Direttore di banda di fama nazionale, che giunge appositamente dalla Sardegna per l’occasione e per partecipare, nel suo ruolo, alla due giorni del Master che si svolgerà presso l’ Auditorium “G. Arpino” di Bra sabato 9 e domenica 10 luglio, facente parte pure esso della manifestazione in ricordo del Maestro Umberto Balzan, Salesiano laico, Direttore sia della Banda Musicale cittadina, sia della Banda Musicale “San Domenico Savio di Bra” dell’ Istituto Salesiano, negli anni ’80. La serata si svolge proprio nel giorno in cui ricorrono i dieci anni dalla sua scomparsa, occasione per la quale è stata organizzata la manifestazione in suo ricordo.

L’evento fa seguito al successo di sabato 2 luglio della serata musicale ai Giardini della Rocca.

Come per tutti gli altri eventi l’ingresso è libero e gratuito.