Proseguono gli appuntamenti con il Festival Contaminazioni

Il programma del Festival CONTAMINAZIONI prosegue anche la prossima settimana offrendo al comune di Frabosa Soprana due importanti appuntamenti ad ingresso gratuito. Mercoledì 13 alle ore 21 presso la Chiesa di San Rocco andrà in scena Tra le righe del Flauto Magico, uno spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino, Direttore Artistico del Festival CONTAMINAZIONI.

La voce di una donna molto particolare guiderà gli spettatori attraverso la splendida opera di W. A. Mozart, accompagnata da musicisti straordinari. Lo spettacolo, selezionato come Regio Itinerante 2020, ha subito riscosso un successo inaspettato: d'altronde, la partitura rappresenta una delle vette più alte non solo della genialità di Mozart, ma della musica in generale. Domenica 17 luglio, invece, sarà la volta del coinvolgente e passionale tango: Tango... ma non troppo con il meraviglioso soprano Ivanna Speranza e l’ESTEMPORANEA Ensemble alle ore 21 presso la Sala Polivalente. Da Carlos Gardel a Edmundo Rivero fino ad Astor Piazzolla per uno spettacolo indimenticabile, dedicato alla scoperta di un mondo complesso, fatto di musica, danza, testo e canzone.

Il Festival CONTAMINAZIONI nasce nel 2015 con l’obiettivo di far vivere sempre nuove emozioni! Come ogni anno, ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro, in collaborazione con Accademie in Valle, mira a offrire serate di alto livello, con artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane e spettacoli graditi ad un pubblico ampio e programmi ricchi di svariati linguaggi. La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA, in collaborazione con l’Associazione Musicante di Angelo Vinai, amico e collega.

Gli eventi variano da coinvolgenti reading a concerti e spettacoli di diversa natura. Si continuerà con Concerto a sorpresa..., la novità di quest’anno per celebrare la bellezza e le belle persone, come i docenti dei Corsi di Perfezionamento Musicale che si stanno svolgendo in queste settimane (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21). Ultimo spettacolo a cura di ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro sarà Summertime, l’omaggio a George Gershwin che vedrà protagonista la spumeggiante Orchestra Giovanile TAKKA BAND (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21). Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu oppure presso gli Uffici del Turismo dei comuni coinvolti.