La nebbia sorprende due escursionisti sul massiccio dell’Argentera

Si è concluso intorno alle 20.30 di ieri, mercoledì 7 luglio, l’intervento che ha impegnato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della squadra di Cuneo nel massiccio dell'Argentera.

Qui, in territorio di Valdieri, due escursionisti impegnati nell'ascesa alla cima sud, a causa delle cattive condizioni meteo che nel pomeriggio hanno determinato la formazione di una fitta nebbia, non erano più riusciti a ritornare dalle compagne che li attendevano al rifugio Remondino.

L'allarme è stato lanciato dalle due donne tramite il gestore del rifugio, che non vedendoli tornare per l'ora prestabilita e visto il repentino peggioramento del meteo ha chiamato il numero unico di emergenza alle ore 16.30.

I tecnici del Soccorso Alpino stavano perlustrando l’area a piedi dopo alcuni tentativi di sorvolo da parte dell'elisoccorso del servizio regionale, risultati negativi a causa delle avverse condizioni meteo. Nel frattempo i due uomini sono però riusciti a raggiungere in autonomia il rifugio Genova. Proprio a causa della scarsa visibilità gli escursionisti non hanno potuto ridiscendere dalla via normale dovendo optare per la discesa dal versante opposto verso il rifugio posto in territorio di Entracque.

Raggiunti in auto dai tecnici, sono stati riaccompagnati all'auto dove li aspettavano le compagne.