A Neviglie torna il Goodwine, convivio enogastronomico e culturale

Goodwine Neviglie compie 18 anni e torna nella sua forma classica. Una manifestazione che ruota intorno al vino, alle parole dedicate alla terra, alla ricerca, all’innovazione e ai piatti di una cucina d’eccellenza. Da venerdì 8 a domenica 10 luglio questo paese fiorito ed accogliente della Langa albese ritorna quindi a offrire un programma che accosta diversi ingredienti, dalle atmosfere della festa di piazza al forum che alimenta le riflessioni ispirate al territorio: una ricetta ricca ed unica, che identifica con successo ormai da diciotto anni questo evento.



Venerdì 8 luglio, alle ore 19.30, la degustazione guidata I vini del futuro. I nuovi vini, figli del cambiamento climatico, a cura dell’enologo Luigi Bertini a cui seguirà buffet.



Sabato 9 luglio, in piazza Bongioanni, alle ore 17.00 andrà in scena l’atteso Forum condotto da Luigi Bertini, che quest’anno ha come titolo: Viticoltura di precisione: una nuova era. L’innovazione tecnologica al servizio di una nuova viticoltura / Precision viticulture: new era. Technological innovation at the service of the new viticulture and winemaking. Si parlerà della gestione meccanizzata, dell’uso della robotica nel vigneto e delle applicazioni tecnologiche innovative in cantina al fine di promuovere una viticoltura sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Offrendo diversi spunti di discussione agli ospiti presenti: Il prof Fuentes dell’Università di Melbourne (Australia) parlerà dell’applicazione dell’Intelligenza artificiale in viticoltura. Il prof. Daniele Trinchero dell’Università di Torino parlerà del progetto delle nuove capannine meteo: un sistema integrato di sensori di rilevazione e apparecchi di trasmissione in grado di superare i limiti strutturali e operativi delle classiche capannine meteo. Il dr. Boeri Claudio della ditta Dragone porterà all’attenzione del pubblico le nuove innovazioni tecnologiche e la robotizzazione in vigna. Infine i dr Alex Bojeri e Gianluca Ristorto del Politecnico di Torino parleranno dell’uso dei droni in contesti agricoli difficili, come la viticoltura di collina, per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica.



Alle ore 19.30 è poi previsto l’Aperitivo presso il Parco degli Alpini e alle ore 20.00 la magica Cena in Piazzetta sotto gli ippocastani con ospiti in tavola i vini dell’azienda Donnachiara di Montefalcione – Avellino.



Domenica 10 luglio, alle ore 9.30 Inaugurazione della Pinacoteca comunale “#Chiamal’arte”. Dalle ore 10 e per tutta la giornata, l’estemporanea di pittura “Tradizione e innovazione” e il “Mercatino artigianale e dei prodotti della terra”. Aperitivo della festa in piazzetta alle ore 11. Alle ore 16.30, presso l’antica chiesa si ripete un’altro degli appuntamenti che contraddistinguono questo evento: la consegna del “Premio Caviot d’Argento” a due dei personaggi protagonisti del territorio; seguirà il rito dei ragazzi di Neviglie Green, che ogni anno rompono il salvadanaio svelando la cifra raccolta a favore di opere benefiche.



Dopo la premiazione dell’estemporanea di pittura, la chiusura della rassegna è affidata a una “Merenda Sinoira”, antico e genuino atto conviviale di queste colline.

Questo annuale evento, che intende trasmettere tre giorni di autentica passione, è organizzato dal Comune di Neviglie insieme a Pro Loco, Associazione Produttori, Protezione Civile, Neviglie Green e Gruppo Alpini. Per poter partecipare alla degustazione guidata con buffet dell’8 luglio (25 euro) e alla cena del 9 luglio (38 euro), è necessario prenotare entro giovedì 7 luglio contattando Graziella Rabellino al numero telefonico 333.2527088 oppure inviando una mail a Ivana Sarotto goodwine.neviglie@gmail.com.