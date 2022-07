I modi migliori per prendersi cura dei tuoi mobili da esterno

Essendo uno degli spazi estivi più apprezzati, il tuo patio è spesso il cuore del relax, degli incontri divertenti e amichevoli, delle cene di famiglia e delle serate romantiche. Pertanto, assicurarsi che i mobili da giardino siano puliti e funzionali è fondamentale.

Allo stesso modo, esplorando nuove idee di design per il patio e il cortile, puoi avere la zona giorno all'aperto più accogliente dell'isolato. Mentre prepari la tua casa per le calde giornate estive e le feste in giardino, non dimenticare di dare un po' di amore ai tuoi mobili da esterno.

La pulizia dei mobili da esterno

Uno dei modi migliori per mantenere i tuoi mobili da esterno in perfetta forma è pulirli bene e regolarmente. Allo stesso modo, iniziare con un patio pulito ti aiuterà a creare meglio uno spazio che sia allo stesso tempo confortevole e accogliente.

Quindi, prima di sistemare la tua sdraio da giardino o gli altri mobili per prepararli per l'estate, assicurati di pulire bene il legno, la pietra o i mattoni circostanti e di effettuare le riparazioni necessarie. Segui i seguenti suggerimenti per far brillare i tuoi mobili da esterno:

Muffe funghi

Muffe e funghi rappresentano una minaccia incredibilmente comune per i mobili da esterno. Sia che tu viva in un clima tropicale con alti livelli di umidità, sia che conservi il tuo set da giardino al chiuso durante l'inverno, corri il rischio di contrarre muffe e funghi su tutti i tipi di materiali diversi.

Se non trattate, muffe e funghi possono diffondersi rapidamente sui tuoi mobili, coprendo il tuo patio con uno strato di funghi sfocati e scoloriti. Questo non solo può trasformare la tua oasi all'aperto in uno spettacolo disgustoso e sgradevole, ma può anche influire sulla salute fisica di coloro che trascorrono abbastanza tempo intorno ad essa.

La muffa non è sempre facile da individuare, poiché all'inizio è abbastanza sottile e di colore chiaro. Cerca da vicino le macchie di quella che sembra una peluria che aderisce ai tuoi cuscini e alla parte inferiore degli ombrelloni.

Se ti imbatti in una macchia di funghi sui tuoi mobili da esterno o all'interno del tuo ombrellone, niente panico. Con i giusti trattamenti, puoi sradicare efficacemente muffe e funghi. Ti consigliamo di strofinare l'area interessata con una miscela di ammoniaca, candeggina delicata o perossido di idrogeno per eliminare la crescita e impedirne la diffusione. Se vuoi evitare di usare prodotti chimici aggressivi sui tuoi mobili, puoi strofinare l'area con una combinazione di succo di limone e sale.

Come proteggere i mobili da esterno

Ora che sai come pulire correttamente il tuo set da giardino con un detergente per mobili da esterno e vari trattamenti, è tempo di imparare a proteggere i tuoi mobili da tutte le avversità.

Contrariamente alla credenza popolare, la neve e la pioggia non sono le uniche minacce ai divani del cortile, ai tavoli e ad altri componenti del set da giardino. Il calore estremo e l'esposizione al sole hanno anche la capacità di danneggiare molti materiali diversi. Questi suggerimenti ti aiuteranno a proteggere i tuoi mobili da giardino tutto l'anno in modo da poter godere di un luogo di ritrovo all'aperto bello e di alta qualità per molte stagioni a venire.

Investi in coperture per mobili di alta qualità che sono le migliori per il tuo clima. Se vivi in ​​una zona soggetta a molta neve e pioggia, scegli coperture durevoli e resistenti all'umidità. Se vivi in ​​un clima tropicale umido, opta per coperture leggere e ben ventilate per prevenire muffe e funghi.

Conserva tutti i mobili da giardino al chiuso durante le stagioni che portano molta neve e pioggia.

Proteggi i tuoi cuscini per esterni dai danni del sole e dell'acqua conservandoli in uno spazio interno asciutto e fresco quando non li usi.

Se il tuo patio riceve molta luce solare diretta, prendi in considerazione l'installazione di una forma di tettoia che protegga i tuoi mobili dai danni del sole. Alcuni esempi di questo potrebbero essere un ombrellone, una tenda da sole, una copertura opaca per il patio o una tenda a scomparsa che puoi montare e smontare facilmente.