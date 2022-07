Maschera per capelli: come sceglierla in base alla tipologia di chioma

La maschera per capelli è un prodotto che viene spesso sottovalutato ma che dovrebbe essere utilizzato periodicamente, in quanto si può considerare un vero e proprio trattamento intensivo per risolvere le problematiche della propria chioma. È dunque chiaro che la maschera non non sia un prodotto per la cura quotidiana dei capelli: anzi, utilizzarla troppo di frequente potrebbe rivelarsi un grande errore. Di certo però, applicandola una volta al mese si possono ottenere dei risultati davvero inaspettati.

Bisogna però scegliere il prodotto giusto, in base alla tipologia di capelli. In commercio infatti esistono diverse maschere ed ognuna ha le proprie caratteristiche. L’importante è acquistare un prodotto che sia professionale e di buona qualità: al giorno d’oggi sul portale Maxdimara.com è possibile ordinare maschere professionali a riceverle direttamente a casa.

Vediamo adesso insieme come scegliere al meglio ed evitare di commettere errori, per una chioma perfetta e sana.

La maschera perfetta per capelli ricci o mossi

La maschera capelli ricci è senza dubbio quella da utilizzare se la propria chioma è mossa oppure riccia, con tendenza all’effetto crespo. Questo tipo di prodotti infatti sono specificatamente pensati per disciplinare i capelli e definire i ricci, che altrimenti spesso e volentieri tendono a perdere la loro forma. Parliamo di maschere che si distinguono per via delle loro proprietà idratanti ma dalla texture non eccessivamente grassa, perché altrimenti la chioma risulterebbe troppo appesantita ed i ricci tenderebbero ad appiattirsi.

La maschera perfetta per capelli lisci

Coloro che desiderano ottenere un liscio perfetto al contrario dovrebbero scegliere una maschera per capelli apposita, la cui formulazione consente di stirare ulteriormente la chioma, eliminare anche in questo caso l’effetto crespo e prevenire la formazione di onde. Queste maschere sono spesso arricchite con principi attivi che svolgono un’azione disciplinante ed idratante, ma che proteggono anche il capello dall’umidità.

La maschera perfetta per capelli secchi

Quando la chioma appare secca e sfibrata, anche per via dei trattamenti cui è stata sottoposta come per esempio stirature frequenti, permanente, decolorazioni e via dicendo, conviene utilizzare una maschera idratante e nutritiva. La sua formulazione infatti è appositamente pensata per restituire corpo e vitalità alla chioma, che si presenta decisamente più morbida e luminosa. Attenzione però a non esagerare, perché applicando troppo di frequente una maschera per capelli secchi si può presentare il problema opposto ossia quello di una chioma troppo grassa che sembra sempre sporca ed unta.

La maschera perfetta per capelli grassi

In moltissimi pensano che utilizzare una maschera se i capelli sono grassi sia una pessima idea, ma in realtà il segreto sta tutto nello scegliere il prodotto adatto a questa problematica e ne esistono diversi di professionali. Le maschere per capelli grassi solitamente hanno una formulazione molto meno corposa e più leggera e sono arricchite con principi attivi che svolgono un’azione riequilibrante come l’aloe ad esempio. Permettono dunque di eliminare l’eccesso di sebo sia dal cuoio capelluto che dalla chioma, rendendo i capelli molto più leggeri e visibilmente puliti, riducendo anche quel fastidioso effetto unto ed oleoso tipico.