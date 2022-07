A Cherasco i corsi di perfezionamento musicale proposti dall’associazione Musicaviva

Dal 10 al 17 luglio nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, che ospita la mostra dedicata a Pinocchio di Filippo Pinsoglio, si svolgeranno i corsi di perfezionamento musicale proposti dall’associazione MUSICAVIVA che dal 2008 si impegna ad organizzare tale evento nella cornice delle Langhe.

La Masterclass solitamente accoglie gli allievi dei Conservatori che vogliono perfezionarsi negli studi di strumenti musicali o di canto ma è aperta a chiunque sia interessato a passare una settimana di studio con docenti di chiara fama, immersi nello splendido ambiente che la città di Cherasco offre. Durante la settimana di studio sono previsti dei concerti tenuti dagli allievi partecipanti e/o dai Maestri. Al termine della settimana di perfezionamento (17 Luglio 2022) si terrà il saggio finale e con l'occasione verrà rilasciato a tutti gli allievi un attestato di partecipazione.

Il programma musicale della settimana prevede i seguenti concerti:

- domenica 10 luglio ore 15.30 inaugurazione settimana musicale con concerto tenuto dal docente: Francesco Bergamasco, pianoforte, musica di Mozart, Ljapunov, Bartok;

- giovedì 14 luglio ore 21.00 Francesco Sappa, violino; Gioele Pierro, violino, musica di J.M. Leclair, G.B. Viotti. Alice Sansalone, violino; Francesco Bergamasco, pianoforte, musica di L. van Beethoven. Francesca Ripoldi, violino; Achille Lampo, pianoforte, musica di C. Sain Saens;

- venerdì 15 luglio ore 21.00 Silvia Giovanna Cavallotto, violino; Francesco Bergamasco, pianoforte, musica di R. Schumann. Gioele Pierro, violino; Francesco Bergamasco, pianoforte, musica di L. van Beethoven;

- domenica 17 luglio Maratona Musicale eseguita da tutti i partecipanti alla settimana studio alle ore 10.30, 12.15, 15, 18.30.

Ingresso libero, Chiesa di San Gregorio di Cherasco. Per info Musicaviva: 3392739888.

I docenti impegnati nella settimana musicale saranno:

Francesco Bergamasco , docente di pianoforte principale del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, concertista e pianista collaboratore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI;

Achille Lampo docente di pianoforte principale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, concertista e pianista accompagnatore. Pianista collaboratore del Teatro La Scala di Milano, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, del Teatro Regio di Torino, dell'Arena di Verona;

Umberto Fantini , docente di violino al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, concertista e fondatore del Quartetto d'Archi di Torino con il quale ha una nutrita attività concertistica in Italia e all'estero;

Guido Rimonda , docente di violino del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, concertista e fondatore dell'Orchestra Camerata Ducale con la quale ha una nutrita attività concertistica in tutto il mondo. Dal 1998 è il fondatore del Viotti Festival;

Frèdèric Zigante , docente di chitarra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, con attività poliedrica che coniuga ricerca, concertismo, impegno discografico e didattico. Attualmente impegnato anche con l'insegnamento del Liuto.

L’associazione Musicaviva, nata nel 2006, ha come obiettivo la divulgazione e la diffusione della musica, organizzando tra l’altro masterclass e importanti Festival musicali come, Torino Chamber Music Festival, Piano in Primo Piano Festival e Le Nuove Musiche Festival, tenuti a Torino in sedi prestigiose quali: La Cappella dei Mercanti, il Duomo di Torino, Villa della Regina, Palazzo Carignano, Abbazia di Vezzolano, Villa della Tesoriera, Real Chiesa di San Lorenzo, Oratorio di San Filippo Neri.