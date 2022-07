A Roddino tornano la Fiera del Tartufo nero e Mataria 'd Langa

Un’estate all’insegna della tradizione per Roddino dove, tra gastronomia, cultura, musica, territorio e il grande contributo e l’impegno dei volontari della comunità, tornano dal 17 al 29 luglio due tra gli appuntamenti più frequentati nel piccolo borgo in collina: la Fiera del Tartufo nero e Mataria ‘d Langa.

Ad aprire il cartellone di eventi è la Fiera del Tartufo nero, rassegna dedicata interamente al Tuber aestivum in scena domenica 17 luglio. Una rassegna dedicata da 12 anni a uno tra i prodotti più identitari delle colline di Langa, meno popolare del Tuber magnatum pico, ma indiscusso protagonista dell’estate roddinese, che si concentra in un’intera giornata di festa.

Come da tradizione il programma comincia alle 9 con la messa solenne per la festa patronale di Santa Margherita. A seguire, via alle mostre dedicate al Tuber aestivum “Back to Black” e quella fotografica dal titolo “Roddino, le nostre storie”. Poi, alle 10, il momento di benvenuto ai trifulao e ai roddinesi, un incontro e confronto con la partecipazione del presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi.

Durante la Fiera 2022, il Comune ha pensato anche a un’iniziativa per scrivere una nuova pagina di storia roddinese: allo 10,40, infatti, l’appuntamento è con la “Foto del secolo”, uno scatto per immortalare tutti i roddinesi che vorranno partecipare a un “momento storico” della vita di comunità. Un’iniziativa ispirata da un’immagine del 1913 che ritrae tutti i cittadini dell’epoca in posa sulla piazza della chiesa. Dopo l’appuntamento con la storia, i protagonisti torneranno a essere i trifulao con i loro cani, impegnati nella sfilata d’onore seguita dal pranzo al tartufo nero. La giornata di festa si concluderà con musica e intrattenimento per i più piccoli.

Archiviata la 12ª edizione della Fiera, il paese si preparerà ad accogliere Mataria ‘d Langa, tra i festival dell’estate più longevi del territorio albese e di tutto il Piemonte con i suoi 31 anni di storia. Un appuntamento fisso nel piccolo borgo di Roddino fin dal 1992, che ha ospitato alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana e della scena indipendente, e che quest’anno proporrà dal 22 al 29 luglio un lungo cartellone di eventi e concerti spaziando tra i generi musicali e di intrattenimento.