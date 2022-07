Alla Pinetina di Cuneo parte il "Cinema sotto le stelle": in proiezione "Figli" di Giuseppe Bonito

Venerdì 15 luglio, presso il parco “La Pinetina”, inizierà la rassegna “Cinema sotto le stelle”: quattro appuntamenti alle ore 21.30, a cadenza settimanale, che ci accompagneranno fino ad agosto, proposti dall’Associazione MenteInPace.



I film scelti offriranno spunti per riflettere su sofferenza emozionale, difficoltà nei rapporti tra le persone e nelle famiglie e saranno presentati dalle associazioni che hanno collaborato all’organizzazione.



La rassegna è parte del progetto “Cosa si fa di bello?” che comprende varie altre attività tese a rafforzare la capacità di socializzare, l’autonomia e l’autostima di persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo ed a sostenere le loro famiglie.



Il progetto è organizzato e realizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S. S. Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, LaBOA Donatello e Gramsci, US Acli, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.



Venerdì 15, ore 21.30, è in programma “Figli” di Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi.