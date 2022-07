Bene Vagienna, tornano le “Ferie di Augusto” al teatro romano

Dopo l’interruzione causata dalla pandemia, ritorna, com’era d’abitudine ogni anno in questo periodo, il Festival Teatrale Ferie di Augusto a Bene Vagienna. Un appuntamento di grande valore artistico e culturale nel panorama delle manifestazioni estive, con una pluralità di proposte prevalentemente ispirate al mondo antico ma capaci di parlare alla sensibilità e al gusto del pubblico contemporaneo, che si svolge nella suggestiva cornice dell’antico teatro romano.



Il cartellone 2022, disegnato dalla direzione artistica di Torino Spettacoli, propone quattro titoli, con programmazione dal 9 al 23 luglio.



Il fil rouge è la riconquista della pienezza della vita teatrale nel duplice significato degli antichi luoghi di spettacolo che si animano nuovamente grazie alla programmazione festivaliera nel nome di Augusto e di un rito culturale collettivo che riprende progressivamente forza.



Gli appuntamenti si caratterizzano per il forte legame con il patrimonio teatrale, sia quello della classicità latina che quello in divenire, toccando le corde dei Grandi Processi dell’antichità firmati niente meno che dal più geniale avvocato di tutti i tempi, Cicerone, così come le corde della vis comica di un maestro insuperato come Goldoni fino alla seta –continuando nella similitudine musicale che evoca l’arpa!- di talenti giovani, ambasciatori della serietà dei sogni che divengono professione e testimoni della rinascita culturale, con un omaggio al teatro-canzone di ispirazione petroniana, intriso di Granda, firmato Filippo Bessone.



La 17esima edizione di Ferie di Augusto è gemellata con il 24° Festival di cultura classica di Torino che si tiene a ottobre. Si inizia sabato 9 luglio alle 21,15 con lo spettacolo Germana Erba’s Talents, Nuovo Galà delle Arti Performative. Si prosegue venerdì 15 luglio (ore 21,15) con “Processo a un cittadino” di Piero Nuti, in prima nazionale. Il giorno successivo, sabato 16 luglio (ore 21,15), la Compagnia Torino Spettacoli presenta la Locandiera, la più bella commedia di Carlo Goldoni. Sabato 23 luglio (ore 21,15), Filippo Bessone e la la ½ Ora canonica presentano “Il ritorno di Trimalcione”.



INFORMAZIONI PRATICHE

Biglietti e Abbonamenti Ferie d’Augusto 2022

posto unico € 10

ridotto (und 26, ov60, gruppi, convenzionati e abbonati Torino Spettacoli) € 8

abbonamento a 2 spettacoli a scelta: € 12.

Biglietteria direttamente al sito archeologico, al Teatro Romano,

a partire da un’ora prima dell’inizio (in caso di pioggia, gli spettacoli si terranno al coperto)

www.feriediaugusto.it - www.torinospettacoli.it

Informazioni, Prenotazioni e Prevendite

TORINO: Teatro Alfieri - piazza Solferino 4 - tel. 011.5623800

Teatro Erba - corso Moncalieri 241 - tel. 011.6615447

www.torinospettacoli.it - info@torinospettacoli.it