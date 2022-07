Cinema sotto le stelle all'Anfiteatro di Monserrato a Borgo San Dalmazzo

Venerdì 8 luglio alle 21.30 si terrà la seconda serata in programma dell’iniziativa Cinema in anfiteatro organizzata dall’Associazione Santuario di Monserrato. Per il secondo anno l’anfiteatro di Monserrato di Borgo San Dalmazzo ospita, l’iniziativa Cinema in anfiteatro. In programma la proiezione del film "King Richard... una famiglia vincente". L’iniziativa è in collaborazione con la Consulta Giovani, AIB, Croce Rossa Borgo San Dalmazzo e il contributo della Fondazione Crc – Bando Valorizzazione, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

L’ingresso sarà gratuito e si consiglia di raggiungere l’anfiteatro di Monserrato a piedi.